У суботу, 14 грудня, у Грузії почалися так звані "вибори" президента. Їх особливістю є те, що шостого главу країни обере колегія із 300 виборців – а не народне голосування, як було раніше.

Легітимність призначених виборів не визнають чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

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Що відомо про виборчу систему у Грузії

Так, вибори, на яких перемогу здобула чинна президентка Саломе Зурабішвілі, стали останніми, коли очільника держави обирав народ. У 2024 році це право делегували колегії виборців, до якої входять:

Парламент Грузії – усі 150 депутатів;

Верховна рада Аджарії (автономний регіон у складі Грузії) – 21 член (повний склад);

Верховна рада Абхазії (грузинський регіон, який окупувала Росія) – 20 членів (повний склад);

Районні Сакребуло – 109 депутатів муніципальних органів влади різних регіонів країни.

У 2017 році Грузія ухвалила зміни до Конституції, що були нібито спрямовані на зміцнення парламентської демократії, зменшення політичної поляризації та узгодження з європейськими нормами. Згідно зі змінами, роль президента у країні стала більше церемоніальною.

Важливо, що на цьогорічних виборах присутній всього один кандидат – проросійський ветеран футболу Михайло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав Бідзіна Іванішвілі. Оскільки влада у Грузії акумулюється у руках "Грузинської мрії", то перемога Кавелашвілі є фактично очевидною.

Зауважимо, 26 жовтня проросійська партія "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах у Грузії. Вона отримала 51% голосів, хоча частина соціологічних опитувань віддавала лідерство опозиційній коаліції. Чотири партії, що є противниками "Грузинської мрії" у сукупності набрали 38%.