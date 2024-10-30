Війна в Україні все змінила: як Захід реагує на вибори та протести в Грузії

Щоденний опір України російській агресії змушує світ інакше дивитись на демократію у країнах Східної Європи та Кавказу. А відтак, міжнародна спільнота не в останню чергу завдяки українцям нині не визнає результати парламентських виборів у Грузії, на яких перемогла проросійська партія "Грузинська мрія".

Таку думку 24 Каналу висловив четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, зазначивши, що його співвітчизників надихає українська незламність. А тому він певен, що проросійська влада не втримається довго в Грузії.

Дивіться також Інакше доля Білорусі: у Грузії є останній шанс вийти з-під впливу Путіна

"Світ витверезів завдяки Україні"

За словами четвертого президента Грузії, масштаби фальсифікацій на виборах помітні навіть для міжнародних партнерів. Але нині грузини готові боротися за справжні стандарти демократії, так само як і українці. І саме приклад протистояння України доводить Заходу: у Грузії так само як в Україні, не сприймають російської експансії.

Світ нині дивиться на російський вплив інакше, ніж кілька років тому. Війна в Україні витверезила ті уми, які думали, що не слід очікувати від українців чи грузинів високих стандартів демократії,

– зауважив Маргвелашвілі.

Також четвертий президент Грузії наголосив, що наразі вибори визнали лише декілька країн, наближених до орбіти впливу Росії. Міжнародна спільнота у своїй більшості стає на бік демократичної опозиції. І роль України у цьому процесі важко переоцінити.

Нагадаємо, у Грузії відбулися чергові парламентські вибори, за офіційними даними яких, більшість голосів (понад 58%) здобула проросійська партія "Грузинська мрія". Опозиційні партії сумарно зібрали менш як 40% голосів і одразу ж заявили про фальсифікації та анонсували протести проти результатів виборів.