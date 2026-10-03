У Латвії стартували вибори до Сейму

У суботу, 3 жовтня, у Латвії проходять парламентські вибори. За їхніми підсумками яких буде обрано 100 депутатів Сейму на чотирирічний термін.

Про це повідомило Reuters.

Що відомо про вибори?

За даними передвиборчих опитувань, лідирує "Об'єднаний список" прем'єр-міністра Андріса Кулбергса, однак значна кількість партій може ускладнити формування коаліції.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00. Перші результати очікуються вже протягом кількох годин після завершення голосування, а остаточний розподіл мандатів залежатиме від того, які партії подолають 5-відсотковий бар'єр.

У вересневому опитуванні SKDS "Об'єднаний список" мав 14,4% підтримки. Друге місце посідала "Суверенна влада / Об'єднання новолатвійців", далі йшли "Латвія на першому місці", "Прогресивні", Національний альянс, "Нова єдність" та Союз зелених і селян.

Водночас соціологія не гарантує майбутнього складу парламенту: за даними Reuters, сім політичних сил могли подолати виборчий бар'єр, а "Об'єднаний список" не мав підтримки, достатньої для самостійного формування уряду. Тож після виборів партіям, імовірно, доведеться домовлятися про коаліцію.

Однією з центральних тем кампанії стала безпека країни. Латвія, яка межує з Росією, посилює увагу до протиповітряної та протидронової оборони на тлі війни в Україні та випадків появи російських безпілотників у повітряному просторі регіону.

Кулбергс виступає за подальшу підтримку України, посилення можливостей Латвії проти дронів та збереження оборонних витрат на рівні 5% ВВП. Водночас окремі політичні сили виступають за зміну підходу до допомоги Україні та акцентують увагу на внутрішніх соціально-економічних проблемах.

Вибори визначать склад 100-місного Сейму, а вже після підрахунку голосів стане зрозуміло, які партії отримають можливість брати участь у формуванні наступного уряду.

Нагадаємо, на земельних виборах у Німеччині партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посіла перше місце у Мекленбурзі-Передній Померанії, набравши 38,2% голосів. У Берліні найбільше голосів отримала "Ліві" – 25,7%, тоді як ХДС здобула 18,8%. Водночас у Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС вперше в історії не подолала 5-відсотковий бар'єр, отримавши 4,9%.

Канцлер Фрідріх Мерц назвав результат своєї партії "катастрофою". Вибори були земельними, тому вони не змінюють безпосередньо склад федерального уряду Німеччини.