Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Серед претендентів – екссуддя, блогер, військовий, правоохоронці та бізнесмени. Журналісти 24 каналу зібрали коротку біографію кандидатів.

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Дмитро Маринін

Маринін народився у 1967 році в Донецьку. Останні 34 роки кандидат живе в Харкові. Він здобув три вищі освіти. До того ж є аспірантом кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування в Національній академії державного управління при президентові України.

Маринін працював в органах внутрішніх справ. Потім займався підприємництвом. У 2010 – 2011 роках – радник Харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань житлово-комунального господарства.

Кандидат був членом "Партії регіонів", але 2012 року його виключили "за порушення статуту та програми партії". Тоді ж він перейшов в опозицію до Кернеса. У 2010 – 2015 роках – депутат Харківської міської ради VI скликання.



Дмитро Маринін претендує на посаду мера Харкова / Фото з фейсбуку депутата

У жовтні 2013 року Дмитра Мариніна запідозрили в розкраданні понад 160 тисяч гривень під час роботи в "Жилкомсервісі". Через 3 роки політика засудили до 3 років позбавлення волі.

Депутат одразу ж подав апеляцію, після чого його виправдали. До того ж йому виплатили 300 тисяч моральної шкоди через незаконне переслідування протягом 5 років. На вибори йде як самовисуванець.

Костянтин Немічев

Костянтин Немічев народився у Харкові в 1996 році. Він закінчив Харківський національний університет будівництва й архітектури за спеціальністю "будівництво" у 2020 році. Немічев був учасником Революції Гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту навесні 2014 року.

У 2014 – 2016 роках служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. До того ж, чоловік брав участь у боях за Широкине, обороні Маріуполя.



Костянтин Немічев серед кандидатів у мери Харкова / Фото Depo.Харків

У січні 2018 року Немічева призначили головою харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус". У 2019 році балотувався до Верховної Ради, але не пройшов. У 2021 році – обраний головою громадської ради при Харківській облдержадміністрації.

Аліна Мустафаєва

Мустафаєва – єдина жінка, яка балотується на вибори мера Харкова. Вона народилася в Харкові у 1992 році. Кандидатка здобула вищу медичну освіту в Національному університеті Каразіна.

У 2015 році обіймала посаду директора компанії "Екокар", яке надає в оренду авто. У 2017 році – заступник директора компанії "Автоентерпрайз", власником якої є скандальний політик Дмитро Ніконов.

Зверніть увагу! У червні Дмитро Ніконов вдарив чоловіка в Харкові, бо той відмовився припаркуватись в іншому місці. Після цього дістав травматичний пістолет і вистрелив у землю, випадково поранивши опонента у палець ноги.

У 2020 році Мустафаєва стала депутатом від партії "Слуга народу" у Харківській міській раді. Одразу після виборів влаштувалася на швидку та купила елітну квартиру за 4 мільйони гривень.

Цікаво, що Мустафаєва балотується на вибори як самовисуванець, а не в ролі представника "Слуги Народу".



Аліна Мустафаєва планує стати мером Харкова на виборах у 2021 році / Фото Depo.Харків

Ігор Терехов

Терехов народився у Харкові в 1967 році. Закінчив місцевий інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво" в 1990 році. У 2006 році здобув ще одну освіту в Харківському інституті управління при Президентові України.

Спочатку кандидат працював на підприємствах, пов’язаних з виготовленням кондиціонерів. З 1999 року по 2006 рік був очільником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Харківської міської ради.

З 2007 року – заступник голови Харківської облдержадміністрації, а з 2010 року – заступник Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Із 2015 року – перший заступник Кернеса.



Ігор Терехов – серед кандидатів у мери Харкова / Фото Depo.Харків

Терехов став секретарем Харківської міської ради у 2020 році. Тоді ж і виконує обов'язки мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса. На вибори балотується від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!"

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Віктор Величков

Кандидати у мери народився 1957 року. Освіту Величков здобув вищу. До 2018 року обіймав посаду генерального директора фірми "Агропартнер", що займається вирощуванням зернових, бобових культур і насіння олійних культур.

Жив у місті Лозова Харківської області. Був депутатом Лозівської міської ради. Входив до Партії соціалістів і до "Партії регіонів". Наразі пенсіонер. Балотується як самовисуванець.



Віктор Величков хоче стати мером Харкова / Фото Newsroom

Микола Кукуріка

Кукуріка народився у 1963 році в Петропавловську в Казахстані. Освіту здобув вищу. Кандидат є головою Партії пенсіонерів України. Тричі балотувався у Верховну Раду (у 2006, 2007 та 2019 роках).

Також балотувався до Харківської міськради (в 1998, 2002, 2015 та 2020 роках), але жодного разу його не обирали.



Микола Кукуріка претендує на посаду мера Харкова / Фото з фейсбуку кандидата

Михайло Добкін

Кандидат у мери народився в Харкові в 1970 році. Добкін закінчив університет внутрішніх справ і економічний університет Кузнеця. У 1998 році його обрали депутатом Харківської міськради. У 2002 – 2006 роках був народним депутатом України IV скликання та VIII скликання (2014 – 2019).

Добкін був членом "Партії регіонів". У 2006 – 2010 роках – мер Харкова, у 2010 – 2014 роках – голова Харківської ОДА.



Михайло Добкін планує стати мером Харкова / Фото Depo.Харків

Під час Революції Гідності різко критикував Євромайдан. Добкін приходив на сесію облради в футболці з написом "Беркут".

У 2014 році балотувався на посаду Президента України, де набрав близько 3% голосів. У 2017 році Добкіна звинуватили в корупції й позбавили депутатської недоторканності за поданням через підозри у махінаціях з землею. До того ж політик фігурує у кримінальному провадженні за фактами розкрадання землі в Харкові за так званою "кооперативною схемою". Судові слухання тривають досі.

Добкін йде на вибори самовисуванцем. Однак вже після реєстрації його підтримала партія ОПЗЖ.

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Олександр Кондрусик

Кандидат народився в 1969 році. Чоловік закінчив Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Він живе в Харкові та займається психологією.

Автор Facebook-каналу "Саша Псих – політика, як вона є". У 2020 році – член партії "Наш край". Виступає проти запровадження ринку землі, мовного закону та вважає Майдан державним переворотом. Прихильник політики партії ОПЗЖ. Називає себе "першим нетехнічним кандидатом".

У 2020 році балотувався до Харківської міської ради за списками партії "Наш край", однак не пройшов. Балотується як самовисуванець.



Олександр Кондрусик є кандидатом у мери Харкова / Фото з фейсбуку претендента

Володимир Плетньов

Народився у Харкові в 1961 році. Плетньов закінчив Харківський юридичний інститут Дзержинського. Працював слюсарем, служив в органах внутрішніх справ.

У 1991 – 2011 роках працював суддею Київського районного суду Харкова. У 2011 – 2018 роках – суддя Апеляційного суду Харківської області.

З 2019 року працює адвокатом. З 2018 року до сьогодні є президентом Громадської організації "Асоціація суддів Харківської області". Член політичної партії "Партія Шарія". У 2020 році його обрали депутатом Харківської міської ради VIII скликання. На вибори йде як представник "Партії Шарія".



Володимир Плетньов балотується у мери Харкова / Фото MediaPort

Як суддя брав участь у резонансних справах. Залишив у силі довічний вирок Артему Дериглазову, обвинуваченому у вбивстві міліціонера у Харкові у 2010 році. Колегія суддів під головуванням Плетньова відпустила на волю Тиграна Енгибаряна, який на смерть збив на пішохідному переході людину і втік з місця ДТП.

Сергій Ряполов

Ряполов народився у 1981 році. Навчався економічній кібернетиці, потім працював підприємцем і менеджером на будівництві нафтопереробної станції.Балотувався до Харківської міськради попередніх скликань, але його не обрали.

Сергій Ряполов – один із двох постраждалих у справі проти колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких звинуватили у викраденні та побитті учасників харківського Євромайдану у січні 2014 року. У вказаній справі триває суд. На вибори йде як самовисуванець.



Ряполов Сергій – серед претендентів на посаду мера Харкова / фото з фейсбуку кандидата

Олександр Скорик

Народився в 1975 році в селі Богодухівського району Харківської області. У 2009 році закінчив Харківський національний аграрний університет Докучаєва за спеціальністю "агроном". Із серпня 2000 року – приватний підприємець, а з 2017 року – генеральний директор комбінату "М’ясний".

Член політичної партії "Європейська Солідарність". 25 жовтня 2020 року Скорика обрали депутатом Харківської обласної ради. 4 вересня 2021 року міська та обласна Харківська партійна організація "Європейської Солідарності" висунула Скорика кандидатом на вибори мера Харкова.



Олександр Скорик є кандидатом у мери Харкова / Фото з фейсбуку Скорика

Денис Ярославський

Ярославському – 39 років. Він закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю "фінанси" та Харківський університет внутрішніх справ за спеціальністю "право".З 2004 року почав службу в органах внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора. З 2020 року працює юристом у Харківському проєктному інституті. На парламентських виборах 2019 року балотувався як безпартійний, але не пройшов. У 2020 році балотувався у мери Харкова як самовисуванець.

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Ярославський на виборах мера Харкова у 2021 році / Фото з фейсбуку Ярославського