Загалом за крісло очільника міста змагалися 10 кандидатів. Серед них – дев'ять чоловіків та одна жінка. Приблизно о 20 годині оприлюднили результати 2 із 3 проведених екзитполів.

До теми Мустафаєва, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова

Кого і наскільки підтримали харків'яни: дані екзитполу "Соціальний моніторинг"

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 51%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,4%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 5,1%.

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,0%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 2,5%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 1,4%;

Дмитро Маринін (самовисуванець) – 0,8%;

Віктор Величков (самовисуванець) – 0,3%;

Сергій Ряполов (самовисуванець) – 0,2%;

Проти всіх – 0,8%.

Цей екзит-пол проводили на 100 випадково вибраних дільницях. "Центр соціальний моніторинг" передусім запитував про те, кого люди обрали. Також питали, кого оберуть, якщо буде 2 тур, який вік і соціальний статус. До початку опитувань в центрі зазначили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб.

Кого і наскільки підтримали харків'яни: дані екзитполу New Image Marketing Group

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 53,8%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 24,5%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,7%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 5,3%;

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,4%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 3,3%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 1,5%.

Це соціологічне дослідження проводили на замовлення громадської організації "Комітет виборців України". Фахівці New Image Marketing Group опитували 7 490 осіб на 70 випадково вибраних дільницях.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

Вибори у Харкові: передісторія

Вибори призначили через смерть чинного міського голови Геннадія Кернеса у грудні 2020 року.

Спочатку в них мали брати участь 13 кандидатів, але троє зняли свої кандидатури. Першим з перегонів вийшов член проросійської "Опозиційної платформи – За життя" Валерій Говоров.

Після нього про відмову від балотування оголосили лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукірка та блогер Олександр Кондрусик (Саша Псих).

За тиждень до голосування в опитуванні харків'яни визначили двох лідерів – ними були Терехов та Добкін.