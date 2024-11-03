Вибори у Молдові: Кишинів попередив ЄС про плани Росії зірвати голосування діаспори, – Reuters

Молдова звернулася до кількох країн Євросоюзу із засторогою щодо Росії. Кишинів вважає, що Кремль намагатиметься зірвати голосування емігрантів з Молдови на закордонних виборчих дільницях на президентських виборах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Нагадаємо, що за посаду президента цього року змагаються чинна проєвропейська президентка Молдови Майя Санду та проросійський кандидат Александр Стояногло.

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Росія може зірвати вибори президента Молдови

Reuters, посилаючись на джерело в молдовському уряді, пише, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенню Росії для зриву голосування. Зокрема, ймовірним є надходження повідомлень про начебто замінування.

Метою є перервати процес голосування на час евакуації та перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури та протоколи, які не переривають процес голосування,

– сказали в уряді Молдови країнам ЄС.

Водночас Москва відповіла на запит видання і, як не дивно, заперечила втручання у справи Молдови. Зазначається також, що виборці Молдови, які живуть на Заході, вважаються здебільшого проєвропейськими й, отже, з більшою ймовірністю підтримають Санду.

До слова, виборчі дільниці відкрилися 3 листопада о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00. У Молдові та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – всередині країни, а ще 231 – за кордоном. Результати голосування зададуть тон і парламентським виборам наступного року.