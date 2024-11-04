Зеленський привітав Маю Санду з перемогою

Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові. Президент України відзначив, що молдовани обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Український лідер відзначив, що Україна підтримує європейський вибір молдовського народу, пише 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

Дивіться також На виборах президента у Молдові Мая Санду вирвалася уперед: підрахунок голосів триває

Як Зеленський привітав Санду

Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства,

– відзначив президент.

Він також сказав, що громадяни Молдови чітко визначилися та обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", – підсумував Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що Майя Санду у другому турі президентських виборів станом на 9:27 4 листопада набрала вже 55,41% голосів, її проросійський конкурент Александр Стояногло – 44,59%.

Майя Санду вже оголосила про свою перемогу в другому турі президентських виборів в Молдові та звернулась до громадян.