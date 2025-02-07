Одна з лідерів перед виборами: чому у Німеччині підтримують проросійську партію

У Німеччині 23 лютого відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" має високі шанси. Загалом усі партії із проросійською риторикою мають приблизно 30% підтримки серед німців.

Популярність "Альтернативи для Німеччини", зокрема, пов'язана з тим, що вони тиснуть на "больові точки" громадян країни. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог з Німеччини Сергій Сумленний.

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Партія набирає популярність

Сергій Сумленний зазначив, що "Альтернатива для Німеччини" з'явилася у 2012 – 2013 роках як партія антиєвропейських скептиків. Це було викликано незадоволеністю німців економічною допомогою Греції у часи "єврокризи". Тоді вони були проти того, щоб одні країни відповідали за борговими зобов'язаннями за інших. Тоді партія не змогла пройти до Бундестагу.

Згодом "Альтернативу для Німеччини" перетворили на праворадикальну партію. Вони почали свій стрибок зростання. Росія побачила, що це "цікаві люди" для того, щоб підривати німецьке суспільство.

Політична сила і далі продовжує нарощувати свої рейтинги. "Альтернатива для Німеччини" ставить своїх мерів у деяких містах на сході країни. У всіх регіонах Східної Німеччини партія найбільше підтримується населенням. Також вони нарощують свою присутність у західних регіонах.

Треба розуміти, що популярність "Альтернативи для Німеччини" є не тільки тому, що вони лише праворадикальні або лише проросійські. Вони, очевидно, б'ють по тих больових точках, що є в суспільстві: економічна стагнація, інфляція, незрозуміла політика уряду. Навіть у бік України, бо хочуть чи не хочуть допомагати,

– підкреслив політолог.

Водночас "Альтернатива для Німеччини" має чітку позицію у всіх питаннях. Партія уміло грає на настроях німецького населення.