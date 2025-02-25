Путін спробує цим скористатися: вибори в Німеччині мають один позитивний для Росії підсумок

Вибори в Німеччині позитивно закінчилися для України. Але є один неприємний нюанс, яким Росія захоче скористатися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що вже було багато позитивних заяв від ймовірного нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Подивимося, що буде далі.

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Чи підтримає тепер Німеччина вступ України до НАТО

Як наголосив Давидюк, в контексті вступу України до НАТО все залежить від того, якою буде позиція у США. Якщо Німеччина буде за, а Штати – проти, то наша держава не вступить в НАТО.

Зараз у Європі є багато питань, що взагалі робити з НАТО на тлі того, що Трамп віддаляється від Європи та зближується зі США. Мерц взагалі говорив про можливу альтернативу НАТО без Штатів. Тоді й для України будуть інші можливості.

Різні фінансово-політичні кола, які він представляє, трохи відрізняються від того, що говорить Трамп. Вони зараз, можливо, будуть надіятися вибудувати власну систему безпеку. Ось Rheinmetall за рік робить по 700 тисяч снарядів для артилерії за рік. Якщо об'єднати Україну та Німеччину у виробництві артилерії, то непогані цифри виходять,

– зазначив Давидюк.

Видається, що в Європі нарешті з'явився новий лідер. Є сподівання, що будуть багато позитивних для України кроків.

Єдиний нюанс щодо виборів у Німеччини – друге місце проросійської "Альтернативи для Німеччини". За них проголосували переважно мешканці Сходу Німеччини.

Ця "Альтернатива для Німеччини" розколює Німеччину. Такі розколи по території дуже любить Росія. Вони будуть намагатися заважати роботі уряду Мерца,

– сказав Давидюк.

Нагадаємо, блок ХДС/ХСС під керівництвом Мерца переміг на виборах з 28,5%. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" набрала 20,8%. А соціал-демократи на чолі з Шольцем – 16,4%.