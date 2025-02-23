Німеччина обирає новий Бундестаг: Шольц вірить у перемогу, однак аналітики кажуть інше

У неділю, 23 лютого, у Німеччині пройдуть дострокові вибори до парламенту. Чинний канцлер Олаф Шольц впевнений у своїй перемозі, однак опитування та аналітики дають більш стримані прогнози.

Таким чином, Шольц може стати єдиним канцлером від СДПН, якого не переобрали на другий термін. Цьогорічні вибори, ймовірно, стануть тріумфом для Фрідріха Мерца і ХДС/ХСС, проте лишається питання, з ким вони формуватимуть коаліцію.

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Якими будуть цьогорічні вибори у Німеччині

Так, чинний канцлер Олаф Шольц під час виступу у Постдамі заявив, що "знову може перемогти", цитує Tagesschau. Глава СДП розраховує на той пласт населення, який досі не визначився за кого голосуватиме.

Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці,

– зазначив Шольц.

Шольц упевнений, що багато німців вирішить віддати обидва голоси за Соціал-демократичну партію, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".

Однак опитування показують, що Олаф Шольц потенційно може стати головою німецького уряду з найкоротшим терміном перебування при владі за останні 50 років. Його партії пророкують всього 15% на виборах, а будь-який результат, нижче 20%, стане найгіршим за всю повоєнну історію СДПН. Наразі партія займає всього третє місце.

Лідером в опитуванням є блок ХДС/ХСС (очолювана Мерцом Християнсько-демократична партія у традиційному блоці з баварським ХСС, Християнсько-соціальним союзом, разом відомі як Union). Він претендує на перемогу з 30% голосів. Проте важливо, що ХДС/ХСС не зможе правити самостійно, тому консерваторам потрібна принаймні ще одна партія в коаліції.

Друге ж місце по прогнозам набирає ультраправа "Альтернатива для Німеччини". Вона отримає приблизно 21% на дострокових виборах, що буде найбільшим успіхом правих сил від часів Другої світової. Однак традиційно АдН знаходиться у політичній ізоляції, коаліцію формувати з цією політсилою ніхто не хоче.