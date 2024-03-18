Вибори на окупованих територіях: ГУР має список колаборантів, яких чекає справедлива відплата
На тимчасово окупованих територіях України окупанти провели "вибори" президента Росії. В ГУР розповіли, чи встановлені особи, які допомагали ворогу проводити псевдовибори на ТОТ.
Нагадаємо, 15-17 березня у Росії проходили вибори президента. Також "голосування" незаконно провели на окупованих територіях України.
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ГУР про колаборантів на псевдовиборах диктатора на ТОТ
Журналісти поцікавилися в представника ГУР МО Андрія Юсова, чи встановлені особи, які допомагали окупантам проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, чи є такі списки і як ці люди будуть покарані.
Юсов підтвердив, що перелік зрадників і колаборантів є. Про це він розповів в ефірі телемарафону 18 березня.
Зрадники і колаборанти фіксуються, як і окупанти, які силоміць приїхали нав'язувати силою цю політику рашизму на наші землі. Такі списки є і в законний спосіб буде покарання і справедлива відплата,
– наголосив представник ГУР.
Як проходили "вибори" в Криму
- Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зазначив, що росіянам було дуже важливо продемонструвати, що в голосування взяла участь дуже велика кількість жителів Криму. Саме тому вони вдавалися до різних форм тиску, щоб змусити людей долучитися до виборів.
- Відтак, росіяни проводили "роботу" серед працівників державних підприємств, які отримують зарплату з бюджету. Вони вимагали, аби ті обов'язково проголосувати та зафіксувати на фото свою участь на виборах та відзвітуватись про це керівникам.
- Барієв розповів, що росіяни "контролювали працівників державних установ, підприємств, шкіл, навіть тиснули на батьків школярів"
- Відомо, що багато хто жителів Криму напередодні голосування виїжджали за межі півострова, щоб не брати участі у "виборах".
- Крім цього, там зафіксували багато випадків, коли жителі демонстрували свій протест проти так званих виборів. Так, були намагання залити бюлетені зеленкою в Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах.