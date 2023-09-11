Окупанти своїми "виборами" на Донбасі домагаються 4 цілей

Єдиний день голосування у Росії на території України був вчора. Звісно, ніяких виборів не визнає ні Україна, ні цивілізований світ, який декларує повагу до міжнародного консенсусу щодо територіальної цілісності інших.

Оцінювати порушення під час псевдовиборів на Донбасі не можна, бо це все – незаконно

Навіть недемократичні системи часто непорушні в питанні недоторканності чужих кордонів, адже, вони самі можуть зазнавати агресії сусідів. Це про реалізм.

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Виборів у Росії немає давно, бо немає політичної конкуренції, поваги до міжнародного права, реальної змагальності навколо бачення розвитку держави. Силовий адміністративний ресурс забив/вбив/знищив будь-яку альтернативу, а суспільство не дуже й опиралось.

Отож не варто поширювати оцінки порушення процедур, бо вони другорядні, якщо всі права знецінені та девальвовані.

На окупованих територіях України росіянам потрібно:

формалізувати свою присутність;

забезпечити транзит системи управління, яка не є законною, але з практичного погляду росіяни хочуть її стандартизувати;

збільшити кількість формальних колаборантів через залучення громадян до організації незаконного голосування, яке в українському законодавстві є злочином;

використати подію з пропагандистськими цілями на внутрішню та міжнародну аудиторію (частину, яка може хитатись).

Не варто називати цей процес виборами, голосуванням, зупинятись на явці. Це все одно, що визнати президентом країни найпопулярнішого тіктокера в якомусь регіональному сегменті. Ми ж не можемо прирівнювати фоловерів до виборців, а вкидання незаконних папірців до урн (в прямому розумінні) – волевиявленням.