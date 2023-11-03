"Ми не закриваємо цю сторінку": що думає Зеленський про вибори під час війни в Україні

3 листопада 2023, 19:54
Читать новость на русском

Джерело:

Sky News

Восьмі президентські вибори в Україні мали відбутися 31 березня 2024 року. Але війна внесла свої корективи.

Час від часу питання щодо проведення виборів усе ж порушують. На них наполягають західні партнери, але в Україні це питання ще не вирішене. Поки що звучать різні думки стосовно доцільності виборів під час війни.

Дивіться також Не можу втекти під час війни: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін

Яка позиція Зеленського щодо виборів

Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти",
– сказав Дмитро Кулеба.

Фактично це означає, що президент розглядає можливість проведення президентських виборів навесні наступного року. Слід зазначити, що каденція Зеленського добігає кінця у березні 2024-го.

Кулеба зауважив, що проведення виборів під час війни є безпрецедентним викликом. Під час воєнного стану проводити вибори заборонено.

Дивіться також Інфантильність або провокація: чи можливі вибори в Україні під час війни

Що в Україні говорять про вибори під час війни

  • Михайло Подоляк указав на відсутність у суспільстві консенсусу щодо того, чи проводити вибори під час війни. За його словами, в Офісі Президента питання виборів не обговорюють.
  • Руслан Стефанчук назвав проблеми, які матиме наша держава через вибори. Їх цілих п'ять. З одного боку, в демократичній державі потрібні вибори, а з іншого – не зрозуміло, як реалізувати право військових і біженців на голосування та як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях. Є і труднощі з фінансуванням виборчого процесу. Одна з важливих проблем – те, що Росія може скористатися агітаційним періодом в Україні, щоб розхитати ситуацію в державі.
  • Олексій Данілов категоричний: доки триває війна, вибори в Україні неможливі. Так він відповів на заклик ПАРЄ усе ж провести "воєнні" вибори.

Автор: Ірина Чеботнікова