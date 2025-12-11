Про це йдеться в заяві партії "УДАР Віталія Кличка", передає 24 Канал.

Про що йдеться у заяві?

Як зазначили у партії УДАР, рішення про проведення вибір повинно базуватися на реальній ситуації, а не ухвалюватися під зовнішнім тиском.

Ми маємо вистояти у цій війні, а не прагнути миру за будь-яку ціну. Бо цією ціною може стати втрата держави. Спочатку – припинення вогню та початок мирного процесу, а лише після цього – розмови про вибори,

– заявили представники.

У партії Віталія Кличка наголошують: проводити вибори під час активних бойових дій неможливо, адже це ставить під загрозу базові інтереси та принципи України.

Перш за все це загрожує цілісності держави. Проведення виборів означає відкриття додаткового політичного фронту, який роз'єднає суспільство і послабить здатність країни захищатися.

По-друге, буде порушено право голосу. Для виборів потрібне стале припинення вогню і початок політичного врегулювання. Лише після цього Україна може гарантувати безпеку виборців та організувати голосування без ризику хаосу або зриву. Волевиявлення під ракетними обстрілами – це точно не про демократію.

По-третє, буде порушено право бути обраним. Українські захисники повинні мати змогу не лише проголосувати, а балотуватися. Те ж стосується і громадян, які вимушено опинилися за кордоном. Якщо вибори відбудуться без припинення активних бойових дій, право на визначення майбутнього країни втратять ті, хто зараз віддає своє здоров'я та життя за неї.

Демократія та вибори – це основа, на якій стоїть Українська держава. Але зараз йдеться про країну, що живе під ракетними атаками та стримує просування ворога на фронті,

– наголосили в партії "УДАР Віталія Кличка".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп публічно запитав, коли в Україні пройдуть вибори. У відповідь Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням підготувати необхідну законодавчу базу для проведення голосування під час воєнного стану, "щоб уникнути спекуляцій та тиску американців".