На виборах у Польщі найвища за останні роки явка: Моравецький, Туск і Качинський – проголосували

У Польщі 15 жовтня відбуваються парламентські вибори. За попередніми даними, явка серед громадян була вищою, ніж на попередніх виборах до польського парламенту.

Крім того, свої голоси вже також віддали й деякі польські політики. Серед них прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, лідер опозиції Дональд Туск і колишній глава уряду Ярослав Качинський.

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У Польщі найвища явка на виборах за останні роки

Згідно з останніми даними, явка виборців на парламентських виборах станом на 12:00 склала 22,59%, що перевищило показник попередніх виборів чотирирічної давності, який становив 18,14%. Для порівняння, на парламентських виборах 2015 року явка тоді ж становила 16,47%. У 2011 році на 14:00 вже проголосувало 23,03% виборців, які мають право голосу.

Голова виборчої комісії Сильвестр Марціняк підтвердив, що жодних значних інцидентів чи подій, які потенційно можуть вплинути на виборчий процес, наразі не задокументовано.

Процес голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом, після чого будуть оприлюднені перші результати екзит-полів.

Топполітики Польщі віддали свої голоси

На парламентських виборах проголосували найвідоміші польські політики. Зокрема, свій голос вже встиг віддати нинішній прем'єр-міністр країн Матеуш Моравецький, а також нагадав, що будь-які коментарі чи додаткові запитання щодо картки референдуму є пропозицією та порушенням виборчої тиші, тому про це слід повідомити правоохоронців.

Моравецький проголосував на виборах у Польщі / Фото з акаунта Матеуша Моравецького у соцмережі Х

Проголосував також на одній із дільниць і лідер опозиції Дональд Туск. Він також відзначив, що на виборчій дільниці було багато людей, написавши, що там було "мільйони вас".

Туск також віддав голос на виборах / Фото з акаунта Дональда Туска у соцмережі Х

На виборчу дільницю також завітав і віддав свій голос лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Саме його партія, за останніми даними, є лідером серед виборців.



Качинський також проголосував на виборах / Фото PAP / Tomasz Gzell

Що відомо про вибори у Польщі