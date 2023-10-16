Акцент буде зміщений: як після виборів у Польщі можуть змінитися відносини з Україною

У Польщі вже відбулися парламентські вибори та триває підрахунок голосів. Найімовірніше, після оголошення результатів відносини України та Польщі дещо зміняться.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що зараз не варто звертати увагу на екзитполи, адже вони, буває, відрізняються від результатів. Потрібно просто дочекатися завершення підрахунку голосів, а вже потім дивитися, якою буде коаліція.

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У будь-якому випадку дві провідні політичні сили, які змагаються між собою у Польщі, підтримують Україну. Про це не варто забувати.

Як зміняться відносини України та Польщі після виборів

Як наголосив Ус, історія із транзитом зерна дещо нашкодила відносинам між Україною та Польщею. Однак можна припустити, що це було зумовлено боротьбою за голоси на парламентських виборах у Польщі. Тому вже зараз ситуація може змінитися.

Найімовірніше, відносини нормалізуються. Адже загроза від Росії нікуди не зникла. І в Польщі чудово усвідомлюють усі ризики.

Акцент буде зміщено. Безпекове питання для Польщі важливе. Їм важливо, що Росія не перемогла. Згадую лютий 2022 року. Знайомі з Варшави думали виїжджати на північ, бо вважали, що Росія дійде до Польщі. Зараз це усвідомлення загрози від Росії повернеться і допоможе будувати кращі відносини. Просто через те, що Польщі вигідно, аби Росія програла у війні,

– підкреслив Ус.

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Вибори у Польщі: коротко