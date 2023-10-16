Наскільки відрізняють цифри: у Польщі опублікували оновлений екзитпол і перші результати виборів

У Польщі відбулися вибори до парламенту – триває підрахунок голосів. Водночас були опубліковані скориговані результати екзитполу, а також перші результати реального підрахунку голосів.

Власне, у неділю, 15 жовтня, поляки мали змогу прийти на виборчі дільниці та віддати свої голоси за представників тих політичних сил, які їм до вподоби. Одразу після закриття дільниць був опублікований екзитпол. Однак наступного дня вранці цифри дещо оновились.

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Оновлені результати екзитполу

Варто сказати, що загалом картина залишилась такою, якою була. Прогнозують, що:

партія "Право і справедливість" отримає 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах);

блок "Громадянська коаліція" – 31% (порівняно з 31,6%):

"Третій шлях" – 13,5% (порівняно з 13%);

"Лівиця" – 8,6% (без змін);

"Конфедерація" – 6,4% (порівняно з 6,2%).

Ці дані засвідчують, що опозиційні сили матимуть більшість у сеймі, ймовірно:

"Право і справедливість" отримає 198 місць;

"Громадянська платформа" – 161;

"Третій шлях" – 57;

"Лівиця" – 30;

"Конфедерація" – 14.

Що таке екзитпол Це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Якщо екзитпол був проведений правильно – тобто з дотриманням усіх норм, – то похибка не повинна перевищувати декількох відсотків.

Джерело: Вікіпедія

Більше про вибори

Попри те що жодна з опозиційних партій у Польщі, вочевидь, не здобуде перше місце, лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск назвав результати виборів фактичною перемогою опозиційних сил.

Власне, не виключено, що партії теперішнього президента Дуди "Право і справедливість" не вдасться сформувати коаліцію та уряд. Зокрема, це не заперечує голова політсили Качинський.

Ймовірно, саме "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" формуватимуть коаліцію та уряд. Їм разом прогнозують близько 250 мандатів. Для формування партійної більшості потрібен 231 мандат.

Також близько 11:00 опублікували перші результати реального підрахунку голосів. Було оброблено близько 20% бюлетенів. Лідирує партія "Право та справедливість" із 40,49% голосів.