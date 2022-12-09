Європейський розкол: хто випустив чорну кішку, яка пробігла між Польщею й Німеччиною

Наша пісня гарна й нова… Лідер панівної у Польщі партії "ПіС" Ярослав Качинський в інтерв’ю виданню "Polska Metropolia Warszawska" вкотре визначив традиційні "джерела" проблем. Мова про Німеччину (зовнішній фактор) та опозицію (внутрішній фактор). Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Гучні звинувачення сусідів

Ярослав Качинський, відповідаючи на запитання про польсько-німецькі відносини, а саме де ФРН повинна поступитися у взаємних відносинах, зазначив, що німці "повинні поступитися в усьому, що стосується висновків із нашої історії, а особливо – з Другої світової війни".

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Він також заявив, що німці "мають виплатити компенсацію", а також "повинні чесно спокутуватися", а не, за його словами, "половинчасто".

Але я глибоко переконаний, що це також стосується і майбутнього Німеччини, тому що спроба відбудови, хоча й у зовсім інших формах, німецького імперіалізму, якщо триватиме далі, закінчиться ще однією катастрофою для Німеччини і, на жаль, також для Європи,

– наголосив лідер консервативної політсили.

Пошук винних серед "своїх"

На запитання про ситуацію в польській політиці та "що її найбільше отруює", Качинський оцінив, що "найотруйнішим елементом" є "тотальна опозиція". Щоправда уточнив, що не сам факт її існування, а "лише те, що вона набула такого характеру, який сама описала як тотальний", поскаржившись, що опозиція в Польщі "відкидає усі правила, від правил культурної мови до правил, що стосуються національної солідарності".

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Отже, передвиборний процес набирає дедалі нових обертів. Ярослав Качинський, задля змоги знову протягнути "ПіС" до парламенту у 2023 році, зосереджується, головним чином, на нападах на Німеччину, вимагаючи репарацій за Другу світову війну, та активно висуває наратив, згідно з яким Берлін хоче загибелі Польщі, а інструментом для досягнення цієї мети вбачає саме внутрішньодержавну опозицію.

І це, мабуть, тільки початок. Лишається сподіватися, що подібний пошук політичних дивідендів не переформатує уяву польських керманичів щодо того, хто насправді є джерелом усіх проблем і хто дійсно становить загрозу для незалежного існування країн регіону та світу.

В іншому випадку замовляти пісні будуть зовсім інші й зовсім недружні до усього навколишнього середовища сили…