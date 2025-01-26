Лукашенко заявив про "світло в кінці тунелю" у війні Росії проти України

Сьогодні, 26 січня, розпочалися президентські вибори в Білорусі. На виборчих дільницях немає міжнародних спостерігачів, а основний претендент на перемогу Олександр Лукашенко продовжує дивувати своїми заявами.

Так самопроголошений президент Білорусі, що вже встиг проголосувати "за всіх", побачив "світло в кінці тунелю" російської війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські медіа.

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Якими прогнозами поділився Лукашенко

За словами білоруського президента, його країна – прихильник миру в Україні. Він вважає, що наразі потрібно враховувати всі аспекти, включно з баченням Росії, без якої конфлікт вирішити неможливо.

Лукашенко підкреслив – "ніяка Америка ніколи Росію не змусить", і Трамп буцімто чітко це розуміє.

Цього року розв'язка якась буде. Я не кажу, що закінчиться війна та інше. Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але розв'язка буде. Світло в кінці тунелю з'явиться цього року,

– прогнозує самопроголошений лідер.

Він переконує, що зупинитися зараз – насамперед в інтересах Європи. У Білорусі також є свої інтереси, а у Росії "тим більше". Вони нібито не хочуть війни й загибелі мільйонів людей.

До слова, окрім Лукашенка у виборах беруть участь й інші 4 "кандидати". Ймовірно, попередні результати оголосять уже ввечері.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що наша держава не визнаватиме Лукашенка легітимним президентом Білорусі.