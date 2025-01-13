Для "Коліньки" треба змінити конституцію: коли Лукашенко збирається передати владу

В Білорусі конституція передбачає можливість обрання особи на посаду президента віком від 40 років. Оскільки молодшому сину білоруського диктатора Миколі зараз лише 20 років, зрозуміло, що Алєксандр Лукашенко його "не дочекається".

Натомість він може змінити конституцію, щоб пришвидшити передання влади Миколі. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що старші два сини на посаду президента Білорусі не підходять.

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Коли Лукашенко передасть владу молодшому сину

За словами заступника керівника Перехідного кабінету Білорусі, в конституції Лукашенко передбачив можливість "переобрання" президента в країні, якщо особі виповнюється 40 років. Його молодшому сину зараз 20, а самому Лукашенку тоді потрібно буде додати стільки ж, щоб "почекати" на сина, тоді йому буде 90 років.

Ми, звісно, нікому нічого не бажаємо, але не в цьому випадку. Лукашенко не протягне до 90 років. Однак він диктатор, який може змінити конституцію і змінити вік, наприклад, з 40 до 25,

– зауважив він.

Латушко пригадав розмову колишнього президента європейської країни та Лукашенка, яка була давно. Ще тоді білоруський диктатор сказав, що вже втомився від влади, але не може піти з посади, поки не підросте молодший син.

Лукашенко справді думає про те, щоб передати владу Миколі. Тому якщо до його 25 років, коли він здобуде вищу освіту, ми побачимо, що його призначать віцепрем'єром, чи десь в парламент, значить Лукашенко справді його до цього готує,

– пояснив Латушко.

Крім того, потрібно спостерігати на стан здоров'я білоруського диктатора. Чим гірше з часом воно буде, тим швидше буде відбуватись процес передачі влади Миколі.

Цікаво! Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман висловив думку про те, що Кремль не влаштує передача влади Лукашенка молодшому сину. Владімір Путін має на меті призначити російського генерал-губернатора в Білорусі, щоб відновити СРСР.

Тим часом старший син Лукашенко Віктор не має бажання обіймати посаду президента, а середній син Дмитро просто "не годиться".