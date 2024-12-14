Показують червону картку: у Тбілісі розгорається протест проти обрання ексфутболіста президентом

У Грузії знову розгораються протести через ймовірне обрання ексфутболіста Міхеїла Кавелашвілі президентом через колегію виборців. Протестувальники показують йому червону картку, посилаючись на його футбольне минуле.

На протестах у день "виборів президента" Грузії під парламентом грають у футбол та показують червону картку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на грузинські ЗМІ.

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Як проходять протести у Тбілісі у "день виборів"

У столиці Тбілісі вчергове збираються натовпи протестувальників. Опозиція не визнає результатів жовтневих парламентських виборів. Їх легітимність не визнає також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та Європейський союз.

Тепер партія "Грузинська мрія", що перемогла на суперечливих виборах у жовтні готується обрати нового президента – ексфутболіста Міхеїла Кавелашвілі. Він раніше створив фракцію "Сила народу", яка стала союзником "Грузинської мрії". 27 листопада його кандидатуру у президенти підтримав новий суперечливий парламент країни. Також вперше в історії Грузії вибори будуть не загальнонаціональними, голосуватимуть лише 300 осіб з колегії виборців, хоча обирати можна лише з одного пункту.

Протестувальники звернули увагу на його футбольне минуле та вийшли сьогодні на протест з червоними картками – символом видалення гравця з поля чи дискваліфікації. Протестувальники також грають футбол перед парламентом у Тбілісі та запрошують Кавелашвілі пограти. У Парламенті тим часом розпочинається процес "голосування" з одним кандидатом.

Парламент проводить "президентські вибори" у залі засідань

Біля парламенту розгорається протест

Протестувальники грають футбол перед парламентом: дивіться відео

Нагадаємо, в єдиного кандидата на "виборах президента" Грузії Міхеїла Кавелашвілі немає вищої освіти. Протестувальники виходять на вулиці Тбілісі зі своїми дипломами.