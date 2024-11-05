Результати виборів у Молдові: до чого має готуватись Мая Санду після перемоги

За результатами виборів президента у Молдові, перемогла чинна лідерка Мая Санду. Молдова все-таки обирає проєвропейський шлях. Однак попереду там парламентські вибори, у які Росія також намагатиметься втручатися.

Мая Санду та її команда повинні бути готові робити усе для того, щоб зберігати проєвропейський вектор Молдови, попри усі намагання Кремля. Це 24 Каналу зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Читайте також Привітав із перемогою: Зеленський провів розмову із Санду

Завдання для Санду

Іван Ус зазначив, що Росія отримала у Молдові дві важливі поразки. Першу – за результатами референдуму про членство держави у Євросоюзі, який відбувся 20 жовтня 2024 року. Більше голосів громадяни все-таки віддали за проєвропейський курс.

Другу поразку Москва отримала вже на виборах президента Молдови. За результатами, за Маю Санду проголосували 55,33% виборців, а за проросійського кандидата Олександра Стояногло – 44,67%. Тобто Мая Санду залишається у президентському кріслі та може готуватись до парламентських виборів у Молдові у 2025 році, на які Росія також намагатиметься впливати.

У Молдові євровектор лишається. Це, безумовно, буде завданням для Санду, її команди та країн, які усіляко прагнуть сприяти євроінтеграції Молдові. Насамперед маю на увазі Румунію, щоб все-таки продовжити пояснювати населенню, що європейський – це правильний шлях, і їм треба рухатись далі,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Для Молдови важливо зберігати проєвропейський напрямок. Росія знову може діяти з опозиційними силами, які будуть намагатися штовхати державу в іншому напрямку.