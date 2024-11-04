Росія провела тестування: які уроки слід засвоїти після виборів у Молдові

У Молдові відбулись президентські вибори, на яких перемогу здобула Мая Санду. Росія з усіх сил намагалась зірвати курс на євроінтеграцію держави, але їй не вдалося.

Але з цих виборів варто засвоїти певні уроки. Це 24 Каналу зауважив політолог Володимир Фесенко.

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"Вони не тільки тестували насправді. Вони хотіли взяти реванш, зірвати курс на європейську інтеграцію Молдови. Тому Росія багато зробила для того, щоб зірвати референдум на підтримку європейської інтеграції. Не вдалося, але там перевага була невеличка", – сказав він.

Важливі висновки після виборів

Володимир Фесенко вважає, що Україні також варто засвоїти урок, що референдуми – це дуже небезпечно. У Молдові був великий ризик, але його вдалося оминути. Однак наслідки референдумів можуть бути не такими, як очікувалось. Річ не лише у ворожих силах, які втручаються у його проведення. Наприклад, коли результат виходить 50 на 50 – це демонстрація внутрішнього розколу.

Нам точно розкол не потрібен у нинішній ситуації. Так, у нас є певні внутрішні розбіжності. А демонстрація такого розколу навіщо? Ворог це може використовувати. І загалом ситуація, коли ви розраховуєте на один результат, а отримуєте інший, потім буде негативно впливати на політичну ситуацію. Це урок для нас,

– пояснив він.

Очевидно, у Молдові зробили висновки після проведення референдуму. Перемога Маї Санду у другому турі – достатньо переконлива. Це перемога не тільки демократії у Молдові, а й проєвропейських сил. Але наступне випробування – це парламентські вибори у 2025 році. У Молдові уряд має більше повноважень, ніж президент.

"Щоб перемогти на парламентських виборах, проєвропейським силам Молдови треба максимально консолідуватися, зробити правильні висновки і роботу над помилками з нинішніх виборів. Зокрема, набагато більше уваги приділяти внутрішній політиці, боротьбі з корупцією, тому що проблеми там залишаються. Це один з головних докорів у бік Маї Санду і нинішнього уряду Молдови", – сказав політолог.

За його словами, якщо уряд і президент будуть ігнорувати соціальну напругу, то програш на виборах гарантований. Тому потрібно демонструвати певні позитивні кроки, результати, зокрема, в соціальній політиці.

Результати нинішніх виборів – це попередження для Санду і проєвропейських сил в Молдові, що треба більше уваги приділяти внутрішній політиці. Сама по собі європейська інтеграція не перекриє невдачі або недоліки саме у внутрішній, особливо у соціально-економічній політиці, а також у боротьбі з корупцією,

– наголосив Фесенко.

Перемога Маї Санду – це проміжна перемога. У проросійських сил ще є шанси на реванш на парламентських виборах у 2025 році. Тому зараз треба посилювати боротьбу з проросійськими силами і інструментами їхнього впливу в Молдові. Зокрема, інформаційного впливу, впливу через гроші і так далі.

"Ми такі уроки зробили тільки після 2014 року. Це було вимушено, тому що вже почалося військове протистояння з Росією. У Молдови, на щастя, такої ситуації немає, але ризиків вистачає. Російський вплив там залишається дуже великим. Тому треба теж максимально обрізати можливості російського впливу на внутрішню ситуацію в Молдові", – додав політолог.

Нагадаємо, ЦВК завершила підрахунок голосів громадян, які проголосували у другому турі президентських виборів. Після обробки 100% протоколів за Маю Санду проголосували 55,33% виборців, а за проросійського кандидата Александра Стояногло – 44,67%.