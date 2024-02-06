Виконує функцію: російський опозиціонер назвав головний недолік Надєждіна

Борис Надєждін передав до російського ЦВК 105 тисяч підписів росіян, які підтримують його висування на президентську посаду. Проте у ЦВК заявили, що 15% підписів є браковані, а відповідно до закону їх може бути не більше 5%.

Російський опозиційний журналіст Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що Надєждін має головну ваду: він – ніхто. Хоча він в політиці з 1991 року, але по 2023 рік він відомий тим, що не зробив нічого.

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Пограють, скільки захочуть

Надєждін, як вважає опозиційний журналіст, – це людина-нуль. Якщо зараз хтось обнадіявся та обдурився, повіривши йому, тільки з цього моменту розпочалась "політична біографія" цього "нуля".

Російська влада пограє Надєждіним за своїми правилами стільки, скільки буде потрібно,

– зауважив він.

Якщо захоче, то допустить його до виборів президента. Або ж може показати, що у Владіміра Путіна є "всенародна" підтримка, і Надєждіну навіть дозволять дійти до другого тура президентських виборів. Російський народ начебто обиратиме між Путіним та Надєждіним, а потім вирішить, що очільник Кремля їм дорожчий та проголосує за Путіна. Це буде підтвердженням його "легітимності".

Голосування на виборах президент в Росії відбудеться з 15 по 17 березня 2024 року.

Надєждін потрібен тільки для того, щоб за кордоном повірили, що в Росії є вибори. А те, що він красиво говорить, посміхається та киває головою, багатьох обманює,

– зазначив Асланян..

Він пояснив, що є така політтехнологія, якщо хочеш, щоб твій кандидат виграв на виборах, про нього потрібно заявити за пів року. Якщо народ його знатиме рік, тоді виникнуть питання, що він зробив. А якщо з'явився вчора, то завтра за нього як за новенького проголосують, тому що за ним буцімто немає ані поганого, ані гарного.

"Тому Надєждін виконує функцію легітимізації злочину під назвою "Путін вічний правитель Росії", – впевнений Сергій Асланян.

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