Вибори без вибору: що відбувається на окупованих територіях, де змушують голосувати за Путіна

У Росії 15 – 17 березня проходять так звані "вибори" президента Росії. Віддавати свої голоси за Путіна змушують й українців на тимчасово окупованих територіях.

Незаконні вибори на окупованих територіях стартували у 15 березня. Місцевих жителів під дулом автомата змушують "голосувати", однак навіть під примусом на так званих "виборчих дільницях" немає нікого, окрім колаборантів. Що відбувається на окупованих територіях під час так званих "виборів" – повідомляє 24 Канал.

Важливо "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям

Незаконні вибори на окупованих територіях