Вибори без вибору: що відбувається на окупованих територіях, де змушують голосувати за Путіна
У Росії 15 – 17 березня проходять так звані "вибори" президента Росії. Віддавати свої голоси за Путіна змушують й українців на тимчасово окупованих територіях.
Незаконні вибори на окупованих територіях стартували у 15 березня. Місцевих жителів під дулом автомата змушують "голосувати", однак навіть під примусом на так званих "виборчих дільницях" немає нікого, окрім колаборантів. Що відбувається на окупованих територіях під час так званих "виборів" – повідомляє 24 Канал.
Важливо "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям
Незаконні вибори на окупованих територіях
Також на окупованих територіях повідомляють, що деякі громадяни голосують навіть "двічі". Зокрема, такі випадки, за інформацією активістів "Жовтої стрічки", зафіксували в окупованому Мелітополі. В окупованому Енергодарі невідомі вкрали стопку бюлетенів і викинули її в смітник. У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі також не поспішають голосувати. Повідомляють, що у Севастополі та Сімферополі критично низька явка. Активісти руху "Жовта стрічка" створили карту місць, яких необхідно уникати під час незаконних виборів на окупованих територіях. Яких місць треба уникати на окупованих територіях: дивіться на карті В окупованому Генічеську окупанти силоміць змушують до "голосування" на так званих "виборчих дільницях". Також колаборанти разом з військовими повторюють практику псевдореферендумів й роблять обхід по квартирах. Як повідомляє рух "Жовта стрічка", окупанти викрадають людей і везуть на фейкове голосування. На окупованих територіях, як і в Росії, почалися так звані "вибори президента". Ясна річ, результати вже відомі й Владімір Путін "неочікувано" стане новим лідером, однак продемонструвати "демократію" та створити нову ілюзію пропагандистам треба. Оскільки Росія вважає всі окуповані території своїми, то там також проводитимуть вибори. Однак вони є незаконними, а українці під примусом і дулом автоматів змушені віддавати свої "голоси" за Путіна. Активісти руху "Жовта стрічка" попереджають, що з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України. Звинуватити в них традиційно планують ЗСУ. Тому закликаємо усіх жителів тимчасово окупованих територій у жодному разі не підходити до "виборчих дільниць". Ми закликаємо кожного та кожну, хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори,
В окупованому Криму низька явка на "виборах"
Активісти створили карту місць, яких варто уникати на окупованих територіях
На окупованій Херсонщині росіяни силоміць змушують голосувати
На окупованих територіях почалися незаконні вибори
– закликали активісти.
Також на окупованих територіях повідомляють, що деякі громадяни голосують навіть "двічі". Зокрема, такі випадки, за інформацією активістів "Жовтої стрічки", зафіксували в окупованому Мелітополі.
В окупованому Енергодарі невідомі вкрали стопку бюлетенів і викинули її в смітник.
У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі також не поспішають голосувати. Повідомляють, що у Севастополі та Сімферополі критично низька явка.
Активісти руху "Жовта стрічка" створили карту місць, яких необхідно уникати під час незаконних виборів на окупованих територіях.
Яких місць треба уникати на окупованих територіях: дивіться на карті
В окупованому Генічеську окупанти силоміць змушують до "голосування" на так званих "виборчих дільницях". Також колаборанти разом з військовими повторюють практику псевдореферендумів й роблять обхід по квартирах.
Як повідомляє рух "Жовта стрічка", окупанти викрадають людей і везуть на фейкове голосування.
На окупованих територіях, як і в Росії, почалися так звані "вибори президента". Ясна річ, результати вже відомі й Владімір Путін "неочікувано" стане новим лідером, однак продемонструвати "демократію" та створити нову ілюзію пропагандистам треба.
Оскільки Росія вважає всі окуповані території своїми, то там також проводитимуть вибори. Однак вони є незаконними, а українці під примусом і дулом автоматів змушені віддавати свої "голоси" за Путіна.
Активісти руху "Жовта стрічка" попереджають, що з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України. Звинуватити в них традиційно планують ЗСУ. Тому закликаємо усіх жителів тимчасово окупованих територій у жодному разі не підходити до "виборчих дільниць".
Ми закликаємо кожного та кожну, хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до "виборчих дільниць" з 15 по 17 березня, залишайтесь вдома. Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори,