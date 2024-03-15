В Росії почалися вибори президента: як проходить голосування

У Росії в п’ятницю, 15 березня, стартували триденні вибори президента. Також виборці можуть проголосувати онлайн.

Увесь цивілізований світ розуміє, що "вибори президента" у Росії – фікція, адже результат уже визначений наперед. Усе найголовніше – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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