В Росії почалися вибори президента: як проходить голосування
У Росії в п’ятницю, 15 березня, стартували триденні вибори президента. Також виборці можуть проголосувати онлайн.
Увесь цивілізований світ розуміє, що "вибори президента" у Росії – фікція, адже результат уже визначений наперед. Усе найголовніше – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На одній із дільниць у Челябінській області невідомий намагався підпалити петарду. Наразі підозрюваного затримано, триває перевірка. На одній із виборчих дільниць у Москві жінка вилила барвник в урну для бюлетенів. На неї заведено кримінальну справу про перешкоджання виборчому процесу. У розвідки повідомили, що таке рішення Росії значно полегшує виборчкомам завдання фальсифікації результатів, долучаючи до голосування і "мертві душі". Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента Росії". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами,
У Челябінській області чоловік намагався підпалити петарду
У Москві жінка вилила барвник в урну для бюлетенів
В Міноборони Росії військовим дозволили голосувати без явки на виборчі дільниці, – ГУР
– зазначили у ГУР.
На одній із дільниць у Челябінській області невідомий намагався підпалити петарду. Наразі підозрюваного затримано, триває перевірка.
На одній із виборчих дільниць у Москві жінка вилила барвник в урну для бюлетенів. На неї заведено кримінальну справу про перешкоджання виборчому процесу.
У розвідки повідомили, що таке рішення Росії значно полегшує виборчкомам завдання фальсифікації результатів, долучаючи до голосування і "мертві душі".
Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента Росії". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами,