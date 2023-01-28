Зараз я більш розлючений, ніж будь-коли, – Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Колишній президент Дональд Трамп розпочав свою передвиборчу кампанію. 28 січня він зупинився в Нью-Гемпширі, після чого попрямує до Південної Кароліни.

Заходи в штатах з достроковим голосуванням стали першими передвиборчими виступами з моменту оголошення участі Трампа у виборах. Це сталося понад 2 місяці тому.

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Передвиборча кампанія Трампа розпочалася

Трамп відвідав щорічну зустріч Республіканської партії Нью-Гемпширу в Салемі. Після цього він зупиниться в Колумбії, щоб представити свою команду лідерів у Південній Кароліні.

Ми починаємо прямо тут, як кандидат у президенти,

– заявив Трамп під час зустрічі.

Експрезидент США та його союзники сподіваються, що заходи в штатах, які мають величезний вплив на вибір кандидата, продемонструють його силу. Адже початок його кампанії був млявим та змусив багатьох поставити під сумнів готовність Трампа знову балотуватися.

"Вони казали: "Він не ходить на мітинги, не проводить кампанії. Можливо, він здав позиції". Але зараз я більш розлючений та відданіший справі, ніж будь-коли", – зазначив експрезидент.

Попри те, що Трамп провів місяці після оголошення його кандидатури, в основному замкнувшись у своєму клубі у Флориді та на сусідньому полі для гольфу, його помічники наполягають на тому, що за лаштунками тривала потужна робота.

Останніми тижнями прихильники експрезидента зверталися до політичних діячів і виборних посадових осіб, щоб забезпечити підтримку Трампа в критичний момент, поки інші республіканці готуються до власних очікуваних викликів.

У Нью-Гемпширі Трамп просував свою передвиборчу програму, яка включає питання імміграції та злочинності. Він заявив, що його політика буде протилежною до політики президента Джозефа Байдена.

Експрезидент послався на рішення демократів змінити календар виборів, що коштувало Нью-Гемпширу лідерства на праймеріз. Також він звинуватив Байдена, який посів 5 місце в Нью-Гемпширі у 2020 році, в тому, що той "ганебно зруйнував цю улюблену політичну традицію".

"Сподіваюся, ви пам'ятатимете про це під час загальних виборів", – сказав експрезидент членам партії.

Хоча Трамп залишається єдиним оголошеним кандидатом у президенти 2024 року, очікується, що його потенційні суперники розпочнуть свою кампанію в найближчі місяці. У цьому списку наразі є губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі. Остання також була послом Трампа в Організації Об'єднаних Націй.