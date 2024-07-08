Чи зніме Байден кандидатуру з виборів: ЗМІ сказали, у який день це може статися

Американські журналісти з посиланням на власні джерела стверджують, що демократи благають Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентської гонки.

Водночас сам політик зазначає, що лише "Господь Всемогутній" може відсторонити його від виборчої кампанії.

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Демократи "за" зняття кандидатури Байдена

Видання Axios пише, що чимало демократів, зокрема колишній президент Барак Обама та лідери Конгресу, просили Байдена зняти кандидатуру.

Не виключено, що уже цієї п'ятниці, 12 липня, нинішній американський лідер може оголосити відповідне рішення. Хоча й існує підозра, що він стоятиме на своєму.

Кожна людина, окрім самого Байдена, або тих, хто отримує зарплату від президента, – розуміє, наскільки глибокою є яма, у якій він перебуває,

– констатують аналітики.

Разом з тим Байден вірить, що його виступ на найближчому саміті НАТО та підтримка з боку союзників можуть заспокоїти шторм, який виник навколо його персони.

Президент вірить, що в кінцевому підсумку його критики здадуться. Він утримує владу,

– йдеться у матеріалі Axios.

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Раніше видання Politico повідомляло про острах лідерів НАТО. Глави держав Альянсу бояться, що Байдену не вдасться перемогти Трампа на президентських виборах, які відбуватимуться у листопаді 2024 року.