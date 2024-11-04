Ні Трамп, ні Гарріс не мають переконливої переваги у хитких штатах

У хитких штатах ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп не мають переконливої переваги в жодному з семи ключових штатів. Вважається, що саме вони вирішують долю президентських виборів.

Мовиться про Неваду, Північну Кароліну, Вісконсин, Аризону, Джорджію, Пенсильванію, Мічиган. За даними опитування, обидва кандидати йдуть нога в ногу у Мічигані, Джорджії та Пенсильванії, пише 24 Канал з посиланням на дані опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

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Про що свідчать опитування в хитких штатах

Згідно з даними опитування з 24 жовтня по 2 листопада, Камала Гарріс з невеликим відривом лідирує в:

Неваді,

Північній Кароліні,

Вісконсині.

Водночас Дональд Трамп має більше голосі в Аризоні.



Які дані опитування в хитких штатах напередодні виборів президента США / скриншот

Але результати в усіх семи штатах перебувають в межах похибки вибірки, тобто жоден кандидат не має остаточної переваги в жодному з них,

– свідчать результати опитувань.

Видання пояснило, що вони опитали 1010 виборців у Неваді, 1305 – у Вісконсині, 1010 – у Північній Кароліні, 1004 – у Джорджії, 1527 – у Пенсильванії, 998 – у Мічигані та 1025 – в Аризоні.

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Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Республіканець Дональд Трамп пообіцяв зменшити інфляцію та ввести мито на іноземні товари, демократка Камала Гарріс – приділяла увагу на внутрішній політиці, обіцяла пільги для середнього класу та підтримку України.