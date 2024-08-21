Демократична партія офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президентки США

У США вже в листопаді пройдуть президентські вибори. Демократична партія офіційно затвердила Камалу Гарріс як свою кандидатку.

За підсумками голосування Камалу Гарріс офіційно затвердили як кандидатку на посаду президентки США від Демократичної партії. Відповідне рішення ухвалили на з'їзді політичної сили у Чикаго.

Дивіться також Можливо, говоритимуть про далекобійну зброю: коли буде наступний "Рамштайн"

Процедуру провели повторно

У заході беруть участь понад 4000 делегатів. На початку серпня Гарріс вже отримала більшість голосів на такому ж голосуванні, проте процедуру повторили, щоб урочисто оголосити результати.

Сама ж кандидатка в президенти США проводить передвиборчу зустріч у Мілуокі, штат Вісконсин. Попри це, вона звернулася до делегатів Демократичної партії і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.

Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед,

– сказала вона.

Камала Гарріс офіційно стала опоненткою кандидата від республіканців, а саме Дональда Трампа.