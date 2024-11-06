Вибори у США: у Пенсильванії собаки обшукують дільницю після повідомлень про мінування

У Пенсильванії, що є одним з ключових штатів на виборах президента США у 2024 році, триває підрахунок голосів. Проте через повідомлення про мінування урядова будівля у Вест-Честері мусила призупинити роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Фейкові замінування у Пенсильванії

Так, офіційний представник виборчого комітету повідомив, що через загрозу мінування довелося евакуювати працівників урядової будівлі у Вест-Честері, штат Пенсільванія, де розташовані виборчі дільниці.

Там розташовані виборчі дільниці, і особисті бюлетені для голосування доставляють після 20:00. Бюлетені для голосування, надіслані поштою, переглядаються та зводяться в таблиці в іншому місці,

– вказав Джош Максвелл.

Повідомляється, що будівлю обшукують собаки. Якщо вони нічого не виявлять, то роботу дільниці мають незабаром відновити.

Варто зауважити, що це вже не перше повідомлення про мінування виборчої дільниці у США. Раніше подібні новини надходили з Північної Кароліни, Джорджії, Мену та Арізони. При чому тамтешні посадовці підозрюють, що повідомлення надійшли з Росії.

Цікаво, що трохи раніше Дональд Трамп заявив про нібито "масові фальсифікації" у Філадельфії, штат Пенсільванія. Місцева поліція ж запевнила, що проблем немає і правоохоронці не розуміють, що мав на увазі кандидат.

Важливо, що Пенсильванія є одним з 7 "хитких" штатів і вважається ледь не одним з найважливіших – він принесе одному з кандидатів аж 19 голосів виборників.