Вибори у прифронтових районах Донбасу не відбудуться: ЦВК назвала причину

Центральна виборча комісія у грудні 2021 року надіслала важливі запити до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій. У них мовилося про вибори.

А саме – про можливість чи неможливість підготовки та проведення там перших місцевих виборів (в окремих територіальних громадах). Щодо дати – мовилося про 27 березня 2022 року.

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ЦВК отримала висновки від Донецької та Луганської ВЦА (Військово-цивільних адміністрацій). Центральна виборча комісія намагалася з'ясувати, чи можна на території певних громад у цих регіонах у березні 2022 року, 27 числа, провести місцеві вибори.

Причина зверненні до ВЦА проста: Центрвиборчком не може самостійно визначати рівень безпеки там чи можливість уникнення терористичної загрози під час виборів.

Як зазначили у ЦВК, висновки місцевих адміністрацій були "чіткими та однозначними": у них мовиться "про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей".

А все через агресію Росії. Умови наразі такі, що на 100% безпеку не гарантуєш. Особливо враховуючи важке озброєння, яке тримають біля лінії фронту проросійські бойовики, і яке здатне стріляти на 15 – 20 кілометрів. Не кажучи вже про небезпеку мінування та інших диверсій.

Тож висновок ЦВК такий: поки що 10 сільських, селищних і міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області будуть без виборів.

чергові парламентські вибори в Україні мали б відбутися у жовтні 2023 року. Але їх можуть перенести й на 2024 – через конституційну колізію, яка виникла після дострокових виборів 2019 року.

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