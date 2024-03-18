У Росії заявили про рекордну явку на "вибори": скільки голосів отримав Путін

У Росії пройшли так звані вибори президента. Після цього там почали заявляти про рекордну кількість людей, які прийшли на виборчі дільниці.

Російські посадовці повідомляють, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона склала 77,44%, передає 24 Канал.

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Путін лідирує

Відповідно до інформації російських ЗМІ, станом на 10:00 за московським часом проголосували 87113127 осіб. Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня.

Практично всі виборчі дільниці завершили роботу. Обробили 99,83% протоколів:

Путін – 87,30%

Харитонів – 4,31%

Даванков – 3,83%

Слуцький – 3,21%

Дуже "неочікувано" Путін опинився на першому місці.

Що може принести Росії черговий термін Путіна