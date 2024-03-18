У Росії заявили про рекордну явку на "вибори": скільки голосів отримав Путін
18 березня 2024, 12:45Читать новость на русском
У Росії пройшли так звані вибори президента. Після цього там почали заявляти про рекордну кількість людей, які прийшли на виборчі дільниці.
Російські посадовці повідомляють, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона склала 77,44%, передає 24 Канал.
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Путін лідирує
Відповідно до інформації російських ЗМІ, станом на 10:00 за московським часом проголосували 87113127 осіб. Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня.
Практично всі виборчі дільниці завершили роботу. Обробили 99,83% протоколів:
- Путін – 87,30%
- Харитонів – 4,31%
- Даванков – 3,83%
- Слуцький – 3,21%
Дуже "неочікувано" Путін опинився на першому місці.
Що може принести Росії черговий термін Путіна
- У WSJ спрогнозували, що може очікувати державу-агресорку у випадку перемоги Владіміра Путіна на виборах у 2024 році. Видання відзначає, що значення має масштаб його перемоги. Аналітики вважають, що Путіну потрібна повна перемога для ширшої конфронтації з Заходом.
- Крім цього, Владімір Путін вже заявляв про плани створити еліту із тих, хто воював проти України, та закликав суспільство надати їм більше підтримки.
- Водночас Путін може зіштовхнутись із проблемою того, що тисячі росіян будуть тікати за кордон. Ймовірно, він також очікує на результати виборів у США та планує продовжувати повномасштабну війну проти України стільки, скільки це буде потрібно.