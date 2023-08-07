Не демократія, а бюрократія: як Пєсков "спалив" свіжий "темник" про вибори в Росії

Днями рупор Кремля Дмітрій Пєсков прославився одіозною заявою щодо майбутніх виборів у Росії. Зокрема, він назвав цей процес бюрократією і вже "передбачив" перемогу Владіміра Путіна з 90% голосів. Утім, російський диктатор може задовольнитися і 75-80%.

Це 24 Каналу зазначив політолог Андрій Вігірінський. Він наголосив, що загалом про реальні цифри, якщо вони стосуються Росії, говорити не варто.

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"Про реальність варто говорити, коли є плюс-мінус незалежні спостерігачі за виборами і є політичний плюралізм, при якому є якісь альтернативні політичні лідери, які на щось претендують. Але в Росії конкуренції немає", – пояснив політолог.

Росія змінює тактику

Передбачаючи низьку явку на виборах, Росія змінює тактику. Місцеві так звані аналітики пишуть, що стратегія полягає у "висушеній" явці, зазначив Вігірінський. Тобто відсоток рахуватиметься з тих, хто з'явився на виборчій дільниці.

"Тобто нелояльні нехай не йдуть на вибори – немає значення. Нехай ідуть лояльні", – сказав він.

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До "лояльних" політолог зараховує безпосередньо державних службовців, які залежать від бюджету. За різними підрахунками у Росії таких до 60%. Зважаючи на весь контроль і пропаганду, не важко здогадатися навпроти якого диктаторського прізвища вони поставлять свою галочку.

Тому теза Пєскова про 90% – можливо він якийсь "темник" свіжий "спалив", але в цілому налаштовувались на 80% за Путіна. Це вибори, які судячи з усього пройдуть в один тур за відсутності інших (кандидатів – 24 Канал) для другого,

– наголосив Вігірінський.

Зазначимо, попередньо вибори в Росії плануються навесні 2024 року. Владімір Путін, ймовірно, має намір взяти у них участь. Але за російською конституцією одна і та ж сама особа не може обіймати президентську посаду понад два терміни поспіль. Щоб обійти це, можливе перенесення виборів, зміна конституції або чинний президент може зайняти іншу позицію, а потім знову балотуватися.

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