Опозиціонер був підставним: українські хакери злили листування Бориса Надєждіна з членом ЦВК

Українські хакери отримали доступ до листування російського політика Боріса Надєждіна з членом ЦВК Росії Ніколая Левичева. З цих даних стало зрозуміло, що "опозиційність" росіянина була лише фікцією.

Зокрема, Борис Надєждін намагався балотуватися на "вибори" президента Росії, які пройшли з 15 по 17 березня 2024 року. "Опозиціонера" тоді так і не допустили до "президентських перегонів".

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Борис Надєждін виявився фіктивним опозиціонером

Журналісти NV отримали від інформованого джерела скриншоти з активним листуванням російського політика Бориса Надєждіна з представниками ЦВК Росії. За словами хакерів, політик розв'язує особисті та політичні питання, зокрема, після відмови в реєстрації як кандидата в президенти.

Це, на думку хакерів, свідчить про ознаки "фіктивного кандидата в президенти",

– зазначили журналісти.

Скриншоти листування показують, що Надєждін на виборах мера Москви 2022 року схарактеризував свій політичний підхід як прагнення "дотримуватися меж допустимої опозиційності".

Хакери отримали доступ до листувань Надєждіна з членами ЦВК Росії / Фото NV

Крім того, можна побачити, що "опозиціонер" має зв'язки з тим "з ким потрібно". Співрозмовник видання NV також зауважив, що Борис Надєждін, який "ще кілька місяців тому здавався останньою надією Росії на зміну влади, виявився "Фунтом", тобто підставною особою від чинної влади".

Надєждіна не допустили на вибори президента Росії