Питання у боєприпасах та техніці: чи наважиться Путін на відкриту мобілізацію після виборів

Владімір Путін дійсно може оголосити тотальну мобілізацію після виборів в Росії. Однак тут є питання, наскільки доцільно їм йти на такий крок.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росії вже зараз не вистачає певної кількості військових. До весни цей дефіцит буде зростати.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Чи почне Путін тотальну мобілізацію

Як наголосив Світан, Путін може буквально на другий день після голосування оголосити нову мобілізацію. Він не боїться удару по іміджу, адже в нього буде кілька років до наступних виборів.

Є ймовірність того, що Путін оголосить мобілізацію. Але що це дасть? Вони можуть підготувати 300 – 350 тисяч упродовж кількох місяців. Десь до серпня наступного року. На якій техніці їх відправляти, де взяти стільки боєприпасів, які завдання виконувати – ці питання швидко не вирішиш,

– сказав Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

З новою хвилею мобілізації Росії доведеться максимально використовувати власні потужності та сподіватися на допомогу від "партнерів" – Китай, Іран, КНДР, Білорусь тощо.

Чотири країни будуть намагатися забезпечити 300 – 350 тисяч, яких Путін закине на фронт. Нам потрібні принаймні 3 – 4 бригади літаків, далекобійні засоби ураження в достатній кількості – і тоді нас не хвилюватиме кількість росіян. Ми просто знищувати їх ще на підході,

– зауважив Світан.

Мобілізація в Росії: коротко