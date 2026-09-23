Путін присвятив голосування на виборах окупантам і пообіцяв "досягти цілей СВО"

У Росії вкотре використали тему війни для виправдання внутрішніх політичних процесів. Керівництво держави-агресорки намагається переконати свій народ у нібито досягненні загарбницьких планів.

Як цитує пропагандистське росЗМІ ТАСС, Володимир Путін звернувся до своїх військових. Російський диктатор цинічно заявив, що нещодавно голосування на виборах до Держдуми відбулось саме за окупантів.

Що наговорив диктатор

Очільник Кремля продовжує брехати своїм громадянам про успіхи на фронті. Він запевнив своїх солдатів, що росіяни нібито вірять у їхню "перемогу".

Не сумніваюся, що всі цілі, які ми перед собою поставили в рамках "спеціальної військової операції", будуть досягнуті,

– сказав російський лідер.

До того ж Путін звинуватив Україну у нібито спробах зірвати вибори.

Нам намагалися перешкодити, зірвати ці вибори, про що свідчать постійні спроби прорвати ППО Москви та в інших регіонах,

– заявив диктатор.

Водночас, за його словами, черги на виборчих дільницях буцімто свідчать про те, що залякати Росію неможливо.

Нагадаємо, Володимир Путін активно закликав громадян брати участь у псевдовиборах. Тоді він видав низку цинічних заяв, назвавши явку на голосування загальним внеском у "перемогу" Росії.