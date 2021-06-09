"Бунт" ультраправих у Німеччині: як вибори можуть створити нову небезпеку

Вибори у традиційно менш заможній Східній Німеччині можуть стати успішними для партії "Альтернатива для Німеччини" та закласти фундамент для її успіху у Бундестазі.

П'ять років тому права партія "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland, AfD) здивувала всю політичну Німеччину, зайнявши друге місце на виборах після альянсу Ангели Меркель. Це відбулося у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Це було знаком потенційного зростання ультраправих. Нові вибори мають довести або спростувати цю тезу, пише NYT.

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Провальний тест для "Альтернативи"

6 червня 2021 року, виборці у Саксонії-Ангальт повернулися, щоб знову проголосувати. Цього разу, до національного плебісциту – всього три місяці. В масштабах країни, "Альтернатива для Німеччини" послаблена, але все ще ставить високі цілі.

На момент написання цієї статті, ХДС отримала перемогу, повідомляє Politico . За них, за попередніми даними, проголосували 37,1% виборців(зростання на 7,3% – 24) тоді як за ультраправих – 20,8% (падіння на 3,5% у порівнянні з 2016 роком – 24).

Це каже нам, що AfD не втримала виборців у одному зі своїх найбільш успішних регіонів. У 2016 році ця партія зайняла жорстку позицію проти масового приїзду біженців з Близького Сходу та Африки. Тепер вся боротьба точиться навколо економічного відновлення після епідемії коронавірусу та роботи шкіл.

Армін Лашет, лідер ХДС, не мав великої популярності у землях колишньої Східної Німеччини, йому було важко набирати там голоси. Виправити це могла лише висока явка та впевнена перемога його партії, впевнені німецькі політичні аналітики. Що і сталося і тепер "ХДС" буде відчувати себе набагато більше впевнено 26 вересня. Агітація, до речі, вже розпочалася.

Лашет проводить в основному інтернет-кампанію, бо в Німеччині продовжують діяти протиепідемічні заходи. Але він відвідав один гірський район. Там він казав про час та інвестиції, необхідні, щоб "відійти від вугілля". І обіцяв підтримку, аналогічну тій, яку отримав його рідний, у минулому дуже індустріальний регіон Північний Рейн-Вестфалія, коли відмовився від викопного палива.

Можливо, це й принесло плоди: за партію Лашета були готові віддати голоси 30% саксонців, це на 7% ніж в ультраправих.

Саксонські проблеми Регіон відчуває нестачу лікарів, копів, викладачів. До того ж має найстаріше населення у всій Німеччині. Багато молоді після возз'єднання Німеччини покинули Схід заради набагато більш розвинутого Заходу.

Назад в минуле: історія успіху правих

2016 рік. Меркель приймає в Німеччині понад 1 млн біженців, країна змушена адаптуватися. Саксонія-Ангальт бореться з безробіттям, що насувається. "Альтернатива" очікує на гарний виступ на виборах, базуючись на успішній кампанії проти євро у 2013. Але ніхто не очікував, що вони прийдуть другими з приголомшливим результатом у 24% голосів.

За них голоси віддали 2 млн жителів федеральної землі. Але вони привернули увагу не лише Німеччини, але й поліції. За керівництвом партії встановили спостереження через вислови, образливі для мусульман та євреїв, а також можливі зв'язки з екстремістами. Відділення у Бранденбурзі та Тюрингії теж під наглядом.

Нову кампанію "АдН" будує на протидії коронавірусним обмеженням. Головний лозунг: "Свобода проти коронабожевілля!".

Попри всі ці скандали "Альтернатива для Німеччини" стала дуже сильною партією в Саксонії, фактично другою силою. "Замість розколу, вони консолідувались, ставши дедалі радикальнішою опозиційною силою", – сказав NYT Олександр Генсель, політолог Інституту дослідження демократії в Університеті Геттінгену.

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Регіональна важливість Саксонія – маленька земля з менш ніж 2 млн виборців. Зазвичай, вона не має великого впливу на національну політику Німеччини. Але цього року, вибори там – останні перед плебісцитом до Бундестагу, тож їхні результати будуть екстраполюватися на всю країну.

Неможливий союз

Це підводить нас до важливого питання: якщо постане потреба, чи підуть інші консерватори в коаліцію до "Альтернативи"? Воно насправді створило серед них відчутний розкол. Лашет каже, що це неможливо: "Ми не хочемо співпраці з "АдН" на будь-якому рівні". Втім, після 16 років центризму від пані Меркель, ХДС може піти різними шляхами.

Правий фланг партії розглядає шанс посилити рух вправо, але невідомо, наскільки успішною буде ця спроба.

У грудні 2020, губернатор регіону Райнер Хаселофф, християнський демократ, звільнив регіонального міністра внутрішніх справ. Бо він, мовляв, просував можливість уряду меншості з "АдН". Хаселофф балотується на новий термін, а взагалі на чолі своєї землі вже 10 років.

Традиційно слабкі на Сході "Зелені". набрали 5,9%. Соціал-демократи показали поганий результат, впавши нижче 10%, набравши 8,4%. Втім, скоріш за все, саме з цими двома політсилами Хаселофф створить коаліцію.

Ліві з "Лінке" теж "постраждали": на відміну від 16 з гаком відсотків 5 років тому, зараз вони ледь набрали 11%. Вони є наступниками східнонімецької комуністичної партії.

"Я вдячний всім громадянам, що дійсно значна більшість обрала демократію і провела межу між нею та правими. Ми зберегели наш імідж демократів", – сказав Хаселофф в неділю на телебаченні. Сам він, до речі, підтримує суперника Лашета, лідера Баварії Маркуса Зедера з сестринської для ХДС партії Християнсько-соціальний союз (ХСС).

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Обіцянки стосувалися стабільності та перспектив, а також – розвитку сіл та відновлення лісів. У менш населених районах тепер створюють нові робочі місця. У тому числі шляхом створення локацій для федеральних органів влади та агенцій. Але рівень життя в Саксонії-Ангальт все ще відстає від Західної Німеччини.

Між двома частинами Німеччини "продовжують існувати чіткі відмінності", підкреслив пан Хаселофф.

Саксонія-Ангальт має унікальну історію, це регіон зі специфічною ситуацією. Попри зелених та демократів, чверть виборців підтримає "АдН". На це варто звернути увагу,

– сказав NYT Олександр Генсель.

Хоч би що там було, основна битва за Бундестаг ще попереду.