До влади можуть прийти проросійські сили: чи може Україна втратити підтримку від Словаччини

У суботу, 30 вересня, у Словаччині відбудуться парламентські вибори. До влади може повернутися колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який має проросійські погляди. Однак для України поки нема приводів панікувати.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. За його словами, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.

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До влади може повернутися "другий Орбан"

Експрем'єр Роберт Фіцо покинув посаду у 2018 році внаслідок масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача. Також він має проросійські погляди, він закликав не надавати допомогу Україні.

Володимир Фесенко зазначив, що багато хто називає Фіцо "другим Віктором Орбаном". Зараз він може повернутися до влади. Однак, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.

Формально партія експрем’єра може перемогти, але самостійно створити уряд вони не зможуть. Багато що залежатиме від структури майбутнього уряду Словаччини. Якщо це буде коаліційний уряд, то вони будуть узгоджувати позицію, не буде лише прем'єр-міністр визначати, якою буде політика,

– пояснив він.

На думку політолога, якщо у Словаччині буде коаліційний уряд, це певною мірою зменшить ризики від повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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