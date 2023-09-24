До влади можуть прийти проросійські сили: чи може Україна втратити підтримку від Словаччини
У суботу, 30 вересня, у Словаччині відбудуться парламентські вибори. До влади може повернутися колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який має проросійські погляди. Однак для України поки нема приводів панікувати.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. За його словами, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.
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До влади може повернутися "другий Орбан"
Експрем'єр Роберт Фіцо покинув посаду у 2018 році внаслідок масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача. Також він має проросійські погляди, він закликав не надавати допомогу Україні.
Володимир Фесенко зазначив, що багато хто називає Фіцо "другим Віктором Орбаном". Зараз він може повернутися до влади. Однак, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.
Формально партія експрем’єра може перемогти, але самостійно створити уряд вони не зможуть. Багато що залежатиме від структури майбутнього уряду Словаччини. Якщо це буде коаліційний уряд, то вони будуть узгоджувати позицію, не буде лише прем'єр-міністр визначати, якою буде політика,
– пояснив він.
На думку політолога, якщо у Словаччині буде коаліційний уряд, це певною мірою зменшить ризики від повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Фесенко про вибори у Словаччині: дивіться відео
Що відомо про Роберта Фіцо
- Проведення позачергових загальних виборів заплановане у Словаччині на 30 вересня 2023 року. Існує ймовірність, що на них може перемогти Роберт Фіцо – колишній прем'єр-міністр Словаччини з проросійськими та антиукраїнськими поглядами. Також він колишній член Комуністичної партії Чехословаччини. Роберт Фіцо створив лівоцентристську партію, що називається "Курс – соціальна демократія" (Smer – sociálna demokracia або Smer-SD).
- Політик виступав проти передачі Україні літаків МіГ-29 від Словаччини та закликав взагалі припинити військову підтримку нашої держави. Крім цього, Фіцо спробував перекласти з Росії на Україну відповідальність за розв'язання війни. Він поширював кремлівські наративи та брехав, що війну на Донбасі у 2014 році нібито розпочала не Москва, а "українські фашисти".
- Фіцо пообіцяв у разі своєї перемоги припинити постачання зброї в Україну. Експрем'єр наполягав на цьому ще з початку повномасштабного російського вторгнення. Також він відкрито виступає за проросійську та антиамериканську зовнішню політику.
- Відомо, що за 2 місяці до початку виборів Фіцо лідирував у рейтингах. Згідно з опитуванням Ipsos, його партія Smer-SD мала 19% голосів.