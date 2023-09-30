У Словаччині проходять вибори: результат буде вирішальним для підтримки України

У Словаччині 30 вересня проходить голосування на дострокових виборах у парламент. Від результату цих виборів залежатиме курс, який обере для себе країна на найближчі роки.

Зокрема, ці вибори також важливі й для України. Адже від того, яка словацька партія пройде у парламент залежатиме збільшення чи зменшення підтримки нашої держави.

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Що відомо про вибори у Словаччині

Виборчі дільниці по всій Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть по 22 годину. Представники виборчого департаменту міністерства внутрішніх справ країни наголосили, що відкриття майже 6 тисяч дільниць відбулося без жодних проблем.

Усього у виборах беруть участь 25 словацьких політичних партій. На виборах уже проголосував тимчасовий виконувач обов'язків прем'єр-міністр країни Людовіт Одор, а також голови кількох партій, які беруть участь у "парламентських перегонах".

Варто зазначити, що згідно з опитуваннями лідерство за популярністю серед словаків продовжує утримувати популістська та антиукраїнська партія Smer-SD, яку очолює експрем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Проте партія "Прогресивна Словаччина", яка раніше не була представлена в парламенті, поступово набирає обертів у підтримці й зсовує партію Smer-SD.

Також вагомими суперниками на виборах стали партія "Голос" на чолі з колишнім прем'єр-міністром Петером Пеллегріні, набравши 13,7% голосів, і партія OlaNO ("Прості люди і прості громадяни"), яка набрала 8,2%.

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