Трамп vs Гарріс: чому на виборах США обирають між двома і чи є ще якісь кандидати

Вже 5 листопада у США відбудуться вибори на пост президента країни. Головними конкурентами, яких розглядають на посаду, є Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Проте хоч і заведено згадувати лише кандидатів від Демократичної та Республіканської партії, насправді ж їх набагато більше. Чому основна боротьба розгортається між Гарріс та Трампом, пояснює 24 Канал.

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Гарріс, Трамп чи може все-таки хтось інший?

Так, у виборах-2024 крім Камали Гарріс і Дональда Трампа беруть участь ще 16 кандидатів, а було ще більше. Найбільш відомий з тих, хто знявся, це племінник президента Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший, який нині вже агітує за Трампа, хоч його ім'я і залишається у бюлетенях в деяких штатах.

Фактично, висунути свою кандидатуру на виборах може будь-хто, хто відповідає таким критеріям:

кандидат має народитися в Америці;

йому має виповнитися щонайменше 35 років;

він має проживати в США не менш як 14 років.

Однак шанси кандидатів не від демократів чи республіканців (тобто "незалежних кандидатів) мізерні. У США традиційно не зважають на треті сили і вибори-2024 не стануть виключенням.

Але деякі можуть виступати спойлерами, тобто забрати голоси у фаворита у якомусь окремому штаті, де мають локальну популярність. Це може бути вирішальним фактором у так званих "хитких штатах" (swing states).