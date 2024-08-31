Фокус на внутрішній політиці та Ізраїлі: Гарріс не згадала про Україну у передвиборчому інтерв'ю

Віцепрезидентка США Камала Гарріс дала своє перше інтерв'ю як кандидатка в президенти. Втім, вона жодного разу не згадала про Україну.

Інтерв'ю з журналісткою охопило широкий спектр тем, що пов'язані із планами Гарріс на посаді президента у випадку її перемоги. Зауважимо, що разом із кандидаткою в президенти США від демократів на запитання також відповідав кандидат на посаду віцепрезидента Тім Волз.

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Про що говорила Гарріс у своєму передвиборчому інтерв'ю

Основна маса запитань була зосереджена на внутрішніх економічних та соціальних питаннях США, але також було порушено питання зовнішньої політики, зокрема конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Я однозначна і непохитна у своїй відданості обороні Ізраїлю і його здатності захищатися. І це не зміниться. (...) Ізраїль мав право – має право захищатися. Але те, як це робиться, має значення. Занадто багато невинних палестинців було вбито. І ми повинні укласти угоду про мир. Ця війна має закінчитися,

– заявила Гарріс у відповідь на питання про те, чи вважає вона доцільним зменшення військової допомоги Ізраїлю.

Це був єдиний аспект зовнішньої політики, який було обговорено в інтерв'ю. Ні Україна, ні Росія, ні Іран, ні НАТО, ні Китай не були згадані.

Варто зазначити, що журналістка, яка брала інтерв'ю у Гарріс і Волза, в основному зосередилася на внутрішньополітичних питаннях США, не торкаючись інших тем зовнішньої політики, окрім Ізраїлю.