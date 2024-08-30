Гарріс випереджає Трампа у семи ключових штатах, – опитування Bloomberg

У США тривають передвиборчі перегони. Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона отримала на початку змагань за пост президента.

Так, як пише видання Bloomberg, кандидатка від демократів лідирує або на рівні з Дональдом Трампом у кожному із ключових семи штатів.

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Вибори у США

Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене після національного з’їзду Демократичної партії, показало, що Камала Гарріс скоротила або ліквідувала перевагу Трампа з ключових економічних питань і зарекомендувала себе як більш заслуговує на довіру, ніж її суперник у захисті індивідуальних свобод.

Політикиня тепер лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

Зазначається, що Гарріс відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати "Сонячного поясу" – Джорджія і Невада. У Північній Кароліні демократка зараз має перевагу в 2 відсоткових пункти. Жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував із перевагою у 10 відсоткових пунктів ще у квітні.

Зростання популярності Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад 16 мільйонів доларів на тамтешню телевізійну рекламу на підтримку Трампа – і це протягом останніх п’яти тижнів.