З наближення виборів у США Україна чутиме багато "дратівливих" заяв, – Кулеба

З наближенням виборчих перегонів у США кількість "дратівливих" для українців заяв збільшиться. Оскільки і в Республіканській, і в Демократичній партії є голоси, які кажуть, що США треба вийти з історії щодо підтримки України.

Однак ці голоси перебувають в абсолютній меншості. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Через вибори у США Україна відчує більше заяв, які "дратуватимуть"

Безумовно, і в Республіканській, і в Демократичній партії є голоси, які кажуть, що США треба вийти з цієї історії (щодо підтримки України). Але вони перебувають в абсолютній меншості. Утім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми будемо чути заяв, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори, і ті, хто йде проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон,

– заявив Кулеба.

Однак він наголосив, що республіканці не є однорідними, поділивши їх умовно на "рейганістів" і "трампістів".

"Є два умовно базові "мейнстрим-крила". Одне крило - це так звані рейганісти, а друге – це умовні "трампісти". І ми розуміємо, що рейганівське крило – це якраз такі беззастережні проукраїнські "яструби". "Трампісти" є більше в контексті наступних виборів. Але вони, їхня мейнстрим-частина, не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов'язують її продовження з іще більшою прозорістю, з іще більшою ефективністю використання ресурсів, які надають від США", – зазначив міністр.

Кулеба вважає, що "чим ближче до виборів, тим більше ми будемо чути дратівливих заяв".

Тому що це вибори. Але головне, щоб рішення на користь безпеки України і світу продовжували ухвалювати,

– сказав міністр.

Путін намагається затягнути війну до виборів президента США

Раніше у CNN писали, що високопосадовці США та Європи занепокоєні тим, що президент Росії Владімір Путін враховує президентські вибори в Сполучених Штатах 2024 року у своєму плануванні війни в Україні. Зокрема, що він сподівається на скорочення підтримки Києва, якщо Джо Байден програє.

Крім того, Путін сподівається, що тоді позиція Росії на переговорах покращиться.