Нам надрали зади, – в Обами емоційно відреагували на тріумф республіканців

Попередні результати виборів свідчать про те, що республіканці отримують більшість у Сенаті, а також, ймовірно, домінуватимуть у Палаті представників. Керівник виборчої кампанії Обами прокоментував цю ситуацію.

Хоча підрахунок голосів ще триває, Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США і виголосив переможну промову. Він також привітав колег по Республіканській партії, які вперше за 4 роки змогли отримати більшість місць у Сенаті, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Чому демократи програли

Джим Мессіна, який керував кампанією Барака Обами у 2012 році, відреагував на поразку демократів. Він заявив, що Демократична партія має проблеми з комунікацією з різними групами виборців.

За його словами, у демократів втрачений зв'язок із мешканцями сільських місцевостей, молоддю і латиноамериканцями.

Мессіна закликав провести роботу над допущеними помилками і вирішити, як рухатися далі.

Сьогодні ввечері нам надрали зад, і ми повинні зрозуміти, як рухатися вперед таким чином, щоб ми повернулися до партії більшості, якою ми були раніше,

– сказав політик.

До слова, Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, назвавши його перемогу "вражаючою".