"Один виганяє мігрантів, а інша вбиває немовлят": Папа Римський висловився про вибори у США

Папа Римський висловився стосовно виборів у США, які мають відбутися у листопаді цього року. Понтифік розкритикував обох головних кандидатів за їхню "антижиттєву" політику.

Зокрема, Франциск розкритикував Камалу Гарріс і Дональда Трампа за питання абортів і мігрантів. Папа Римський також закликав американців "обирати найменше зло".

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Що сказав Папа Римський про кандидатів на виборах у США

Понтифіка попросили дати пораду американським католицьким виборцям під час пресконференції в літаку, коли він повертався до Риму зі свого туру чотирма країнами Азії. Франциск підкреслив, що він не американець і не буде голосувати.

Але Франциск, з усім тим, різко висловився, коли його попросили висловити свою позицію щодо двох гострих питань на виборах у США – абортів і міграції, – які також викликають серйозне занепокоєння католицької церкви.

Папа Римський зазначив, що обидва кандидати "проти життя": той, хто "виганяє мігрантів", і той, хто "вбиває немовлят". При цьому понтифік не назвав імені, ні кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, ні кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс.

Франциск зробив долю мігрантів пріоритетом свого понтифікату і рішуче та часто говорить про це. Священнослужитель сказав, що міграція є правом, описаним у Святому Письмі, і що будь-хто, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, вчиняє "важкий гріх".

Підтримуючи вчення церкви про заборону абортів, Франциск не наголошував на церковній доктрині так сильно, як його попередники. Однак він прямо все-таки висловлювався проти цього.

Зробити аборт – це вбити людину. Вам це слово може подобатися чи ні, але воно вбиває. Ми повинні це чітко бачити,

– сказав він.

Відповідаючи на запитання, що мають робити виборці на виборчих дільницях, Франциск нагадав про громадянський обов'язок голосувати.

"Треба голосувати та вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Не знаю. Кожен по своїй совісті повинен це думати та робити", – наголосив Папа Римський.

До слова, Камала Гарріс одним зі своїх пріоритетів на президентство поставила зняти заборони на аборти в окремих штатах країни. А Дональд Трамп, своєю чергою, вирішив посилити антиміграційну політику, зокрема з боку південних сусідніх держав Латинської Америки.