Трамп знову заявив, що покладе край війні в Україні та назвав винних

Під час промови на з’їзді республіканців кандидат у президенти США Дональд Трамп згадав Україну. Він пообіцяв змінити ситуацію, з якою нібито не може впоратися адміністрація Байдена.

45-й президент США заявив, що покладе край усім міжнародним кризам, якщо буде обраний президентом.

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Трамп заявив про те, що покладе край війні в Україні

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація чинного очільника країни Байдена.

Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включно з жахливою війною з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом,

– наголосив Трамп.

До слова, він також згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією".

Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – сказав він.

За словами Трампа, він міг би "зупинити війни лише телефонним дзвінком".



Так, під час своєї промови на з'їзді республіканської партії він сказав, що вивід американських військ з Афганістану спонукав росіян до вторгнення в Україну, а він може зупинити війну, зробивши один телефонний дзвінок.



Зокрема, він заявив, що за президента Буша, Росія вторглася в Грузію, за президента Обами – Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації, Росія прагне захопити усю Україну.

"За президента Трампа, Росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили. Як люди можуть так жити? Там будівлі рівняють з землею. Почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни", – сказав Трамп.