Трамп припустив, що може програти на виборах у президенти США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп припустив, що все ж може програти на виборах. Водночас республіканець вважає, що лідирує у всіх семи "хитких" штатах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю експрезидента США телеканалу ABC News. За даними попередніх опитувань, як Трампа, так і Гарріс мають рівні шанси на перемогу у виборах.

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Що сказав Трамп про свій можливий програш на виборах

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп зазначив, що на виборах "всяке стається". Тому його програш теж цілком імовірний.

Я маю на увазі, це трапляється, правда? Але я думаю, що в мене є досить істотна перевага, однак можна сказати, що так, ви можете програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, всяке стається, але це буде цікаво,

– наголосив політик.

Які шанси на перемогу у виборах у Трампа та Гарріс зараз: дивіться карту

Кандидат-республіканець додав, що чекає на оголошення переможця в ніч виборів – з 5 на 6 листопада. Тобто, без тривалих перерахунків голосів у різних штатах.

На питання про те, коли Трамп звернеться до країни щодо результатів виборів, політик сказав, що буде там у "потрібний час".

"Ніхто ніколи не робив того, що робив я, і це великі мітинги та величезний ентузіазм", – зазначив Дональд Трамп.

До слова, результати виборів у США можуть оголосити вже через кілька годин після закінчення голосування. Однак цього року через напруженість боротьби кандидатів за пост президента, результати можуть озвучити й пізніше.