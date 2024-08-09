Це була велика помилка: що різко знизило шанси Трампа на перемогу у виборах

Кандидат від Республіканської партії міг би мати ще кращі шанси на перемогу у виборах у США. Але він зробив одну значну помилку, яка робить рейтинги кандидатів приблизно рівними.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус, зауваживши, що основна помилка Трампа – вибір Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти США.

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Чому це помилка

Як наголосив Юнус, результати виборів у США будуть вирішуватися у кількох "хитких" штатах. Саме там значний авторитет має інша республіканка Ніккі Гейлі. Якби Трамп обрав її кандидаткою у віцепрезиденти, то мав би значно більші шанси на перемогу у виборах.

Очевидно, що після невдалого замаху у Трампа була справжня ейфорія. На цьому тлі він обрав кандидатом в віцепрезиденти свого "молодого клона". Людина на цій посаді має відрізнятися від президента для кращого балансу.

На цій помилці демократи будуть грати. Венс – не людина федерального рівня. Він – молодий хлопець без великого політичного бекграунду. Два роки тому Трамп його зробив сенатором. Щоб стати політиком федерального рівня, треба час. Хоча б років 10 пропрацювати в Сенаті. На державній роботі федерального рівня. Або ж на рівні штатів,

– сказав Юнус.

Трамп виходить з того, що йому не потрібен віцепрезидент. Головне, аби він просто "дивився в рот" і нічого не робив. Ця помилка може дорого обійтися для Трампа.