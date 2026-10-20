Трамп може повторити штурм Капітолія: як він здатен заблокувати роботу нового Конгресу

Проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада можуть позбавити республіканців більшості в одній або навіть обох палатах. Однак перемога демократів ще не гарантуватиме спокійного початку роботи нового складу Конгресу, адже Дональд Трамп може спробувати оскаржити результати голосування.

Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу припустив, що американський президент може вдатися до сценарію, схожого на події 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій. Він пояснив, які механізми можуть бути використані для блокування новообраних законодавців і чому особливо напруженим може стати період між виборами та 3 січня, коли новий Конгрес має розпочати роботу.

Трамп може спробувати скасувати результати виборів

Айзенберг очікує перемоги демократів на майбутніх виборах, однак не вважає, що республіканці та Білий дім просто погодяться з таким результатом. На його думку, Трамп може повторити поведінку після президентських виборів 2020 року, коли відмовився визнавати свою поразку та заявляв про фальсифікації.

Цього разу боротьба може розгорнутися передусім у штатах, де республіканці втратять місця в Палаті представників або Сенаті. Американська виборча система дає штатам повноваження проводити вибори та затверджувати їхні результати, а отже, спроби вплинути на цей процес можуть створити проблеми ще до першого засідання нового Конгресу.

Я практично впевнений, що він піде врознос. Якщо демократи виграють вибори, особливо в обидві палати, він не визнаватиме їхніх результатів. Він говоритиме, що вибори сфальсифіковані скрізь, де демократи відібрали місця в республіканців,

– припустив Айзенберг.

Першими кроками можуть стати вимоги до місцевих виборчих органів не затверджувати результати голосування. У штатах, де республіканці контролюють законодавчі органи, Трамп також може домагатися ухвалення рішень про анулювання результатів в окремих округах.

Паралельно можливі численні судові позови, зокрема звернення до Верховного суду США. Якщо ж оскаржити результати не вдасться, наступною метою може стати недопущення новообраних демократів до виконання депутатських повноважень.

Подібний розвиток подій навряд чи стане несподіванкою для Демократичної партії. Після штурму Капітолія в січні 2021 року її представники мають досвід протистояння спробам переглянути результати виборів і можуть заздалегідь готуватися до нової кризи.

Я думаю, що демократи до цього готуються. Причому, напевно, ґрунтовніше, ніж вони готувалися восени 2020 року, коли 6 січня все-таки застало їх зненацька. Тоді такого розвитку подій мало хто очікував,

– зазначив Айзенберг.

Конкретні заходи, які можуть готувати демократи, наразі невідомі. Їхніх планів не оприлюднюють, і, як припускає співрозмовник, це може бути свідомим рішенням, щоб команда Трампа не змогла заздалегідь їм протидіяти.

Новий Конгрес можуть заблокувати ще до складання присяги

Найнебезпечніший сценарій пов'язаний із 3 січня, коли після виборів має розпочати роботу Конгрес нового скликання. Навіть якщо демократи отримають необхідну кількість місць, початок роботи законодавців залежатиме від завершення передбачених процедур, зокрема затвердження результатів виборів та складання присяги.

У відповідь на запитання, чи може Трамп фізично перешкодити депутатам потрапити до Капітолія, Айзенберг не виключив нового силового протистояння. Водночас він звернув увагу, що існують і способи затягнути початок роботи Конгресу через процедурні суперечки.

Він може влаштувати те, що влаштував 6 січня. Тобто просто може організувати захоплення Капітолія натовпом своїх прихильників. Він може спробувати надати цьому якусь, не хочу сказати законну, обгортку. Може домовитися зі спікером Джонсоном, щоб не визнавалися повноваження депутатів-демократів, які відібрали місця в республіканців,

– сказав Айзенберг.

У США немає єдиної центральної виборчої комісії, яка затверджує результати голосування по всій країні. Відповідні рішення ухвалюють на рівні штатів, тому невизнання результатів в окремих округах може завадити обраним кандидатам своєчасно розпочати роботу.

Окремі труднощі можуть виникнути в Палаті представників. Новий склад палати повинен обрати спікера, а після цього законодавці складають присягу та стають до виконання своїх обов'язків. Якщо обрання спікера затягнеться, робота палати також буде заблокована.

Подібна ситуація вже виникала після виборів 2022 року, коли республіканці здобули невелику більшість, але через внутрішні суперечки не могли швидко домовитися щодо кандидатури спікера. Тоді труднощі з його обранням затримали початок повноцінної роботи Палати представників.

Не менш складний сценарій Айзенберг допускає і для Сенату. Процедуру складання присяги новообраними сенаторами може проводити віцепрезидент США Джей Ді Венс, який за посадою є президентом Сенату. Саме його можливі дії співрозмовник розглянув як ще один ризик у разі суперечки щодо результатів виборів.

Уявіть собі: демократи відбирають у республіканців місця в Сенаті в кількох штатах, повинні отримати більшість, а Венс відмовляється приводити їх до присяги. Говоритиме, що вибори сфальсифіковані, потрібно чекати результатів розслідувань. Може бути все, що завгодно,

– припустив Айзенберг.

Такий розвиток подій залишається гіпотетичним, однак він показує, чому навіть після підрахунку голосів боротьба за контроль над Конгресом може тривати. Достатньо затримати затвердження певної кількості результатів або створити перешкоди для початку роботи палат, щоб виникли суперечки щодо фактичної більшості.

Айзенберг очікує особливо напружених двох місяців між голосуванням 3 листопада та початком роботи нового Конгресу 3 січня. Він припускає, що демократи вже продумують способи протидії можливому блокуванню, але для команди Трампа питання контролю над Конгресом матиме настільки велике значення, що політична боротьба може не завершитися навіть після оголошення результатів виборів.

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